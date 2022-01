Los 100 Mejores Restaurantes del Mundo 2019, según Elite Traveler

La revista Elite Traveler ha dado a conocer la lista de los 100 Mejores Restaurantes del Mundo 2019 coronando en lo alto de la clasificación al establecimiento suizo de Franck Giovannini L’Hotel De Ville. El restaurante, que cuenta con tres estrellas Michelin, ha subido desde la novena posición del año pasado arrebatando el primer puesto al estadounidense Alinea (Chicago), del chef Grant Achatz, que se queda en segundo lugar. El restaurante neoyorquino Eleven Madison Park, de Daniel Humm, cierra el podio. La clasificación, que se configura con las votaciones y valoraciones de los lectores de esta revista dedicada al lujo editada en Nueva York y Londres, ha situado por segunda vez a un restaurante europeo en primer puesto, hazaña que solo había consiguido el español Azurmendi, de Eneko Atxa, en 2017.

Azurmendi de Eneko Atxa

El cuarto clasificado es el Restaurante Osteria Francescana de Massimo Bottura seguido, en quinta posición, del primer español de la lista, Azurmendi, de Eneko Atxa, que sin embargo baja tres posiciones respecto a 2018.

Celler de Can Roca

El sexto y séptimo puesto lo ocupan los restaurantes norteamericanos Per Se, de Thomas Keller, y The Restaurant at Meadowood, de Christopher Kostow, respectivamente. El octavo clasificado es el restaurante Guy Savoy, del chef Guy Savoy. La novena posición es Le Bernardin de Eric Ripert. El Celler de Can Roca, de los hermanos Roca, consigue este año entrar en el último lugar del «top ten» tras dos años situado en undécimo puesto.

Ocho españoles

En la clasificación general aparecen ocho restaurantes españoles. Además de los citados, son estos: Diverxo, de David Muñoz, en el número 30; Martín Berasategui, del chef Martín Berasategui, en el 46; Quique Dacosta Restaurante, de Quique Dacosta, en el 47; Mugaritz, de Andoni Luís Aduriz, en el 56; Arzak, de Juan Mari Arzak, en el 66. El último establecimiento español que aparece en la lista es el Restaurante ÀBaC, de Jordi Cruz, que se clasifica en el puesto 82.

Otros galardones

La revista Elite Traveler también premia al Chef del Año, que este 2019 ha recaído en Anne-Sophie Pic, chef del Restaurante La Maison Pic en Francia. El Premio a la Trayectoria 2019 ha sido para Guy Savoy del Restaurante Guy Savoy en Francia mientras que el Rising Star of the Year ha sido para el cocinero Vladimir Mukhin del Restaurante The White Rabbit en Rusia.

Lista completa:

1. Restaurant de L’Hotel De Ville de Benoît Violier (Lausanne, Suiza)

2. Alinea de Grant Achatz (Chicago, Estados Unidos)

3. Eleven Madison Park de Daniel Humm (Nueva York, Estados Unidos)

4. Osteria Francescana de Massimo Bottura (Modena, Italia)

5. Azurmendi de Eneko Atxa (Larrabetzu, España)

6. Per Se de Thomas Keller (Nueva York, Estados Unidos)

7. The Restaurant at Meadowood de Christopher Kostow (St. Helena, Estados Unidos)

8. Restaurant Guy Savoy de Guy Savoy (París, Francia)

9. Le Bernardin de Eric Ripert (Nueva York, Estados Unidos)

10. El Celler de Can Roca de los Hermanos Roca (Gerona, España)

11. Restaurante The Fat Duck de Heston Blumenthal (Bray, Inglaterra)

12. Robuchon au Dome de Francky Semblat (Macua, China)

13. D.O.M de Alex Atala (Sao Paulo, Brasil)

14. Pierre Gagnaire de Pierre Gagnaire (París, Francia)

15. Daniel de Daniel Boulud (Nueva York, Estados Unidos)

16. Steirereck de Heinz Reitbauer (Viena, Austria)

17. Pujol de Enrique Olvera (México ciudad, México)

18. L’Arpege de Alain Passard (París, Francia)

19. Jean-Georges de Jean-Georges Vongerichten (Nueva York, Estados Unidos)

20. Restaurant Schwarzwaldstube de Harald Wohlfahrt (Baden-Wurttemberg, Alemania)

21. La Pergola de Heiz Beck (Roma, Italia)

22. Le Calandre de Massimiliano Alajmo (Padua, Italia)

23. L’Ambroisie de Bernard y Mathieu Pacaud (París, Francia)

24. Restaurant Gordon Ramsay de Clare Smyth (Londres, Reino Unido)

25. The French Laudry de Thomas Keller (Yountville, Estados Unidos)

26. Nihonryori Ryugin de Seiji Yamamoto (Tokio, Japón)

27. Victor’s Fine Dining de Christian Bau (Perl, Alemania)

28. Mizai de Hitoshi Ishihara (Kioto, Japón)

29. Restaurant Vendome de Jiachim Wissler (Colonia, Alemania)

30. DiverXo de David Muñoz (Madrid, España)

31. Hof Van Cleve de Peter Goossens (Kruishoutem, Bélgica)

32. Maison Pic de Anne-Sophie Pic (Valence, Francia)

33. The Ledbury de Brett Graham (Londres, Reino Unido)

34. Da Vittorio de Enrico y Roberta Cerea (Bergamo, Italia)

35. Aqua de Sven Elverfeld (Woldsburg, Alemania)

36. Le Louis XV Alain Ducasse de Alain Ducasse (Monte Carlo, Monaco)

37. Amber de Richard Ekkebus (Hong Kong, China)

38. Maaemo de Esben Holmboe Bang (Oslo, Noruega)

39. Villa Crespi de Antonino Cannavacciuolo (Novara. Italia)

40. Astrance de Pascal Barbot (París, Francia)

41. Next Restaurant de Grant Achatz (Chicago, Estados Unidos)

42. Geranium de Rasmus Kofoed (Copenhague, Dinamarca)

43. Saison de Joshua Skenes (San Francisco, Estados Unidos)

44. La Maison Troisgros de Michel Troisgros (Roanne, Francia)

45. The Test Kitchen de Luke Dale-Roberts (Cape Town, Sudáfrica)

46. Martín Berasategui de Martín Berasategui (San Sebastián, España)

47. Quique Dacosta Restaurante de Quique Dacosta (Alicante, España)

48. Blue Hill at Stone Barns de Dan Barber (Nueva York, Estados Unidos)

49. Auberge du Vieux Puits de Gilles Goujon (Fontjoncouse, Francia)

50. Core By Clare Smyth de Jonny Bone (Londres, Reino Unido) *Nueva Entrada*

51. Les Prés d’Eugénie de Michel Guérard (Eugenie-les Bains, Francia)

52. Noma de René Redzepi (Copenhague, Dinamarca)

53. Epicure de Eric Fréchom (París, Francia)

54. Atelier Creen de Dominique Crenn (San Francisco, Estados Unidos)

55. Manresa de David Kinch (Los Gatos, Estados Unidos)

56. Mugaritz de Andoni Luís Aduriz (San Sebastián, España)

57. Alain Ducasse au Plaza Athénée de Alain Ducasse (París. Francia)

58. The NoMad de Daniel Humm (Nueva York, Estados Unidos)

59. Al Sorriso de Luisa Valazza (Novara, Italia)

60. Ledoyen de Yannick Alléno (París, Francia)

61. Narisawa de Yoshihiro Narisawa (Tokio, Japón)

62. Tantris de Hans Haas (Munich, Alemania)

63. Bras de Sebastien Bras (Laguoile, Francia)

64. Chef’s Table at Brooklyn Fare de Cesar Ramirez (Nueva York, Estados Unidos)

65. Vue de Monde de Shannon Bennett (Melburne, Australia)

66. Arzak de Juan Mari Arzak (San Sebastián, España)

67. La Vague d’Or de Arnaud Donckele (Saint Tropez, Francia)

68. Toque de Normand Laprise (Montreal, Canadá)

69. Mirazur de Mauro Colahreco (Menton, Francia)

70. Attica de Ben Shewry (Melbourne, Australia)

71. Made in China de Kent Jin Qiang (Beijing, China)

72. Coi de Daniel Patterson (San Francisco, Estados Unidos)

73. Momofuku Ko de David Chang (Nueva York, Estados Unidos)

74. Restaurant Patrick Guilbaud de Patrick Guilbaud (Dublin, Irlanda)

75. Kitcho de Kunio Tokuoka (Kioto, Japón)

76. Dal Pescatore de Nadia y Giovanni Santini (Mantua, Italia)

77. Quay de Peter Gilmore (Sidney, Australia)

78. Quintonill de Jorge Vallejo (México ciudad, México)

79. Dinner by Heston Blumenthal (Londres, Reino Unido)

80. Taillevent de Alain Solivérès (París, Francia)

81. De Librije de Jonnie Böer (Zwolle, Países Bajos)

82. Benu de Corey Lee (San Francisco, Estados Unidos)

83. Restaurante ABaC de Jordi Cruz (Barcelona, España)

84. The White Rabbit de Vladimir Mukhin (Moscú, Rusia) (Nuevo en la lista)

85. Le Cinq de Christian Le Squer (París, Francia)

86. Cosme de Enrique Olvera (Nueva York, Estados Unidos)

87. La Palme dÓr de Cristian Sinicrop (Cap Estate, Francia)

88. Adaa at Falaknuma Palace de Arun Sundararaj (Hyderabad, Índia)

89. Single Thread Farm de Kyle Connaughton (San Francisco, Estados Unidos)

90. Marca de Michael White (Nueva York, Estados Unidos)

91. Masa de Masayoshi Takayama (Nueva York, Estados Unidos)

92. Sat Bains de John Freeman (Nottingham, Inglaterra)

93. The Modern de Abram Bissell (Nueva York, Estados Unidos

94. Atelier de Jan Hartwig (Munich, Alemania) (Nuevo en la lista)

95. Quinze de Micgael Tusk (San Francisco, Estados Unidos)

96. La Dame de Pic de Luca Piscazzi (Londres, Inglaterra)

97. Brae de Dan Hunter (Viena, Australia)

98. Smyth + The Loyalist de John B. Shields (Chicago, Estados Unidos)

99. Central de Virgilio Martinez (Lima, Perú) (Nuevo en la lista)

100. Joel Robuchon de Christophe De Lellis (Las Vegas, Estados Unidos)