Luisito Comunica sorprende en la portada de Playboy África (+FOTO)

El famoso youtuber Luisito Comunica reveló que sale en la portada de la revista Playboy.

Sorprendiendo a sus millones de seguidores el artista mexicano publicó a través de sus redes sociales la emoción que tenía de aparecer en la primera plana de la revista con contenido para adultos, agregando que su aparición fue en la edición de África.

En este caso, en la portada se puede ver como el reconocido youtuber sale sentado con la sensual modelo Jaqueline Mosa y fumando un cigarro de marihuana, lo cual dejó a su público con la boca abierta.

Asimismo, hay que acotar que el “influencer” mexicano es uno de los pocos hombres que han protagonizado una portada de la popular revista con contenido XXX, además es el segundo latino, agregando que el primer honor fue del cantante puertorriqueño Bad Bunny en el 2020 quien salió en la primera plana de la importante firma estadounidense.

Seguidamente, Luisito también comentó que se encontraba muy feliz por este hito “Este mes yo soy la portada de Playboy, no sé si me da risa, no sé si me dan ganas de llorar, esto es algo muy ‘cool’ (bueno). Yo soy fan de la revista desde que era un niño” concluyó.

Por último en su cuenta de Instagram bromeó que desde niño consume el contenido de esta revista, agregando «Muy pocos hombres han sido portada de Playboy; entre los que resaltan están Hugh Hefner, Donald Trump, Bad Bunny y ahora el Luisillo».