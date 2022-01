Marilyn Manson: de ser anticristo superestrella a acabar demandado

Noticias al Día y a la Hora | Últimas Noticias del día de hoy

A mediados de la década de los 90 e inicios de los años 2000, Marilyn Manson era uno de los músicos más populares de la música, debido a su propuesta de rock industrial y también a su controvertida imagen.

Entre los logros del rockero está haber vendido más de 50 millones de discos en su carrera, estar dentro de la lista de los 100 mejores cantantes de metal y también tener una fortuna superior a los 30 millones de dólares.

Con todo esto, Brian Hugh Warne, nombre real del intérprete, llega hoy a sus 53 años en medio de varios escándalos de abuso psicológico, físico y sexual hacia algunas de sus exparejas. Esto hizo que hace seis meses se entregara a las autoridades, luego de que existiera una orden de arresto por atacar a una fotógrafa en un concierto de 2019.

El músico llegó a un acuerdo con las autoridades y se entregó el 2 de julio de 2021 en la comisaría de Hollywood y fue procesado sobre la orden judicial antes de ser liberado.

“Esto es coherente con cualquiera que tenga una orden por un delito menor que no sea local”, dijo el jefe de policía de Los Ángeles, Brent McGuyre.

Acusaciones contra Manson

Manson fue la inspiración de David Lynch o Tim Burton, Shia LaBeouf, el documentalista Michael Moore o el gurú del rock avanzado y líder del grupo Nine Inch Nails, Trenz Reznor, ahora continúa el proceso contra las aparentes víctimas.

Ahora son varias mujeres las que acusan a este músico, quien enfrenta algunas demandas por parte de ellas pero, ¿de qué los acusan exactamente?

Evan Rachel Wood: En febrero de 2021 la actriz acusó públicamente a Manson de abusos sexuales y violencia doméstica. Lo hizo a través de una publicación de Instagram y en un comunicado a “Vanity Fair”.

Wood detalló que Manson “abusó horriblemente” de ella durante la relación que tuvieron de tres años. Dijo que recibió varias amenazas para que no hiciera pública su historia.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido por el mundo como Marilyn Manson. Estoy aquí para poner en evidencia a este hombre peligroso y llamar la atención a la industria del entretenimiento que le ha permitido hacer estas cosas. Esto antes de que arruine más vidas”, dijo en su comunicado.

La actriz de “Westworld” años antes había afirmado que fue víctima de abuso, aunque antes de esta revelación no había insinuado que fuera el músico.

“Comenzó a acecharme cuando era adolescente. Abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y me manipularon para que me sometiera. Ya no vivo con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy con las víctimas que ya no guardarán silencio”, afirmó.

Esmé Bianco: En mayo de 2021, la actriz reconocida por la serie “Game of thrones” presentó en la corte federal de Los Ángeles una demanda contra Manson. En ella, Bianco relató cómo el cantante la encerró en un dormitorio, la azotó, le dio descargas eléctricas y trató de obligarla a tener relaciones sexuales con otra mujer entre otras formas de abuso sexual, físico y emocional.

Según el documento que reprodujo “The New York Times”, la actriz viajó en 2009 a California para participar en un video que terminó convirtiéndose en días de abusos en los que fue azotada y sufrió descargas eléctricas.

Explicó que fue en 2011 cuando el intérprete la convenció para trasladarse con él desde Inglaterra a Los Ángeles, mientras se encargaba de “ayudarla a conseguir un visado para lanzar su carrera en Estados Unidos”.

La promesa de ese visado se convirtió en excusa falsa para retenerla; comenzó entonces un periodo de abusos constantes en los que el rockero la violó y la obligó a realizar actos sexuales violentos. Bianco le acusa también de un delito de trata de personas al llevarla de California con esa pretensión falsa.

Ashley Walters: La exasistente de Marilyn lo demandó el 18 de mayo por agresión sexual y acoso. Detalló que el músico abusó física y psicológicamente de ella mientras estaba trabajando para él.

Walters afirmó que constantemente era el objetivo de los estallidos de ira provocados por la cocaína consumida por el cantante. Además, agregó que el presunto acoso comenzó durante su primera reunión cara a cara con Manson, en mayo de 2010.

Según los documentos obtenidos por The Cult, Manson se habría acercado a Walters a través de la red social MySpace, lo que llevó a conversaciones telefónicas, fruto de ellas, el cantante le ofreció trabajar juntos. Walters, que en ese momento tenía 26 años y era una aspirante a fotógrafa, visitó la casa de Manson en West Hollywood para hablar sobre arte, así como de una posible colaboración.

Mientras estaba en su casa, supuestamente el cantante le pidió a Walters que se quitara la blusa y la inmovilizó en la cama. También, presuntamente, intentó besarla antes de morderle la oreja, todo ello mientras cogía su mano y la colocaba en su ropa interior.

Sarah McNeilly: La modelo sostiene que Manson comenzó a abusar de ella y a aislarla de sus seres queridos solo unas semanas después de que comenzaran una relación sentimental.

McNeilly describió su estancia con el cantante como “aterradora”. Recordó que conoció al artista en una fiesta en Los Ángeles y al día siguiente Manson le pidió que saliera con él. Una semana después, la modelo fue a la casa de Manson para ver una película, donde lo describió como “supercarismático, cálido y acogedor”.

La modelo dijo que, tras aceptar salir con él, Manson comenzó a aislarla de sus seres queridos, “amenazándola y castigándola durante horas y horas”.

Gabriella “Sourgirrrl”: La artista de Instagram es una de las más recientes mujeres que se han sumado a esta cada vez más extensa lista de mujeres supuestamente abusadas por Manson.

Gabriella a través de sus redes sociales compartió declaraciones en las que acusó a Manson de abuso, incluyendo que la cortó durante el sexo y tomó fotos de ella desnuda sin su permiso y se las envió a otras personas. El Universal Mx

