¿Mensajes eliminados de WhatsApp? Así puedes leerlos

Si alguna vez te has quedado con la frustración por no haber no podido leer un mensaje que fue eliminado en WhatsApp, te traemos un sencillo truco para despejar todas tus dudas

En 2017 WhatsApp incorporó una de las funciones más útiles: la posibilidad de eliminar mensajes enviados. Aunque la opción nos ha salvado en más de una ocasión, lo cierto es que para la parte que recibe puede ser muy frustrante no saber qué era lo que le habían enviado. Si este es tu caso, te tenemos buenas noticias. Existe una manera de leer los mensajes eliminados y, lo mejor, sin tener que recurrir a apps de terceros.

Cómo leer los mensajes eliminados de WhatsApp

Desde el lanzamiento de la novedosa función en WhatsApp existe una manera muy sencilla de acceder a los mensajes eliminados. Aunque muy poca gente la conoce. Se trata de acceder al historial de notificaciones de tu teléfono. No obstante, cabe mencionar que este método solo funciona para usuarios de Android, ya que este sistema operativo es el que cuenta con esta función.

Si ya llevas tiempo con tu smartphone, habrás notado que al recibir cualquier notificación de aplicaciones de mensajería (como WhatsApp) puedes leer el contenido del mensaje directamente desde la barra en la parte superior de tu pantalla, incluso si esta está bloqueada. A menos que configures lo contrario, este suele ser el ajuste predeterminado en la mayoría de nuestros teléfonos móviles.

Una vez que damos clic en la notificación, entramos a la aplicación de mensajería y la alerta desaparece. Lo que la mayoría de las personas desconocen es que existe un registro del contenido de esas notificaciones. Por lo que, en teoría, ahí podemos hallar los mensajes eliminados aún cuando ya no se encuentren disponibles en WhatsApp.

De acuerdo con el sitio especializado Android Central, se puede acceder a esta opción en los sistemas operativos Android 4.3 Jelly Bean o superior. Para hallarla debes dirigirte al apartado de Ajustes de tu dispositivo, pulsar la opción Notificaciones y posteriormente dirigirte a Historial de notificaciones. Si no tienes activada la función, deberás habilitarla para que tu teléfono comience a registrar los mensajes.

¿Y si no encuentro el historial de notificaciones?

Algunos fabricantes pueden tener el historial de notificaciones ubicado en otro menú de tu dispositivo. Depende mucho de la capa de personalización del software de cada marca de smartphones. En caso de que se te dificulte encontrar la opción o sencillamente no esté disponible, tranquilo, existe otra alternativa.

Puedes descargar aplicaciones externas que realizan la misma función que el historial de notificaciones. Una de las más populares es Notisave, que almacena de manera simple el texto de tus mensajes recibidos. No obstante, debes tener en cuenta que esto solo funciona para guardar mensajes que recibas después de haber instalado la aplicación, por lo que no podrás acceder a mensajes eliminados previamente.

El Nacional