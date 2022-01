Miley Cyrus coqueteó con Pete Davidson en televisión y se ganó a Kim Kardashian de “enemiga”

Miley Cyrus comenzó el 2022 con una nueva y poderosa enemiga: se trata de Kim Kardashian, quien aparentemente dejó de seguirlaen redes sociales después de que la cantante se presentara junto a Pete Davidson en un especial de Fin de año en Miami.

Una cuenta de fanáticos de la cantante (@MileyEdition) notó que la empresaria estadounidense estaba siguiendo a Cyrus en su cuenta de Instagram, pero de un día para el otro, la ex esposa del rapero Kanye West la dejó de seguir.

Mientras promocionaban el especial de Miami en The Tonight Show con Jimmy Fallon, Cyrus se mostró muy seductora con Davidson, cantándole “It Should Have Been Me” en el programa. A la mediática no le habría gustado nada ese coqueteo ante las cámaras, señaló el medio Page Six.

Kim Kardashian y Pete Davidson en Los Ángeles (The Grosby Group)

Mientras Davidson comenzaba el nuevo año en vivo por televisión con Cyrus, Kardashian estaba en su mansión de Los Ángeles con sus hijos. Sin embargo, en estos momentos, la pareja se encuentra disfrutando de una románticas vacaciones en las Bahamas.

El comediante, de 28 años, está de novio con Kardashian, de 41, desde el mes de octubre. Se conocieron filmando en el set de “Saturday Night Live”. En estos momentos la pareja se encuentra disfrutando de sus primeras vacaciones en las Bahamas.

Una fuente de la revista People afirmó que para Kim, Pete es un “soplo de aire fresco” comparado con Kanye. “Necesita a alguien que no se tome a sí mismo ni a la vida demasiado en serio”, explicó.

Hasta ahora, ninguno de los protagonistas ha dado detalles sobre su comentado romance

Kardashian solicitó ser legalmente soltera en medio de su divorcio de Kanye West en noviembre. La empresaria y el rapero, quien tiene un romance con la actriz Julia Fox, están separados desde febrero. Fue Kim quien decidió terminar con su matrimonio tras casi ocho años de casados. Se habían casado en un castillo en Florencia, Italia, el 24 de mayo de 2014, tras dos años de noviazgo.

Es el tercer divorcio para Kim. Su matrimonio con el jugador de la NBA, Kris Humphries, duró 72 días en el año 2011. Antes de Humphries, la empresaria se casó con Damon Thomas, un productor musical, con quien mantuvo una relación de tres años.

En tanto, Davidson ya cuenta con un largo historial amoroso en Hollywood. Fue pareja de hermosas mujeres de la industria como Cazzie David, Phoebe Dynevor, Kate Beckinsale, Margaret Qualley y Kaia Gerber. También estuvo comprometido con Ariana Grande en 2018.

Kardashian solicitó ser legalmente soltera en medio de su divorcio de Kanye West en noviembre. La empresaria y el rapero, quien tiene un romance con la actriz Julia Fox, están separados desde febrero. Fue Kim quien decidió terminar con su matrimonio tras casi ocho años de casados. Se habían casado en un castillo en Florencia, Italia, el 24 de mayo de 2014, tras dos años de noviazgo.

Kanye West con su novia Julia Fox en Nueva York (The Grosby Group)

Es el tercer divorcio para Kim. Su matrimonio con el jugador de la NBA, Kris Humphries, duró 72 días en el año 2011. Antes de Humphries, la empresaria se casó con Damon Thomas, un productor musical, con quien mantuvo una relación de tres años.

En tanto, Davidson ya cuenta con un largo historial amoroso en Hollywood. Fue pareja de hermosas mujeres de la industria como Cazzie David, Phoebe Dynevor, Kate Beckinsale, Margaret Qualley y Kaia Gerber. También estuvo comprometido con Ariana Grande en 2018.