¿No tienes ganas de probarte los jeans? Haciendo esto en la tienda, sabrás si son tu talla o no

Nunca más tendrás que probarte los jeans porque siempre sabrás si encajan

La prueba de los jeans, eso es lo menos divertido. Especialmente en el verano puedes imaginar algo más agradable. Todo se pega y los probadores son generalmente demasiado pequeños. ¿Aunque tienes tres magníficos pantalones en la mano, pero ahora probártelos? No, gracias. ¡Pero con este truco, nunca más tendrás que probarte los jeans! Siempre sabrás directamente si encajan o no.

Pequeño truco, ¡y tanto alivio!

Todo lo que necesitas: tu cuello

¿Te estás preguntando si has leído correctamente o nos hemos equivocado? No es broma: según Lauren Messiah, el tamaño de tu cuello puede ayudarte a descubrir si los jeans te quedarán o no. Cómo funciona, te lo diremos de inmediato. Lauren Messiah es una conocida estilista y creadora de tendencias que ya ha ayudado a muchas mujeres. Gracias a este truco, nunca más tendrás que probarte los jeans.

En pleno verano ¿Quién quiere meterse en un probador? ¿O en pleno invierno quitarnos toda la ropa? IMPOSIBLE. De todas maneras, nos arriesgamos a medirnos, a menudo, uno tira de las piernas, pero observa: no encajo allí. Además, cambiarse de ropa en la mayoría de los probadores en realidad no es divertido. La luz nos hace ver como si lleváramos tres noches sin dormir, y ciertamente mucho más grandes de lo que somos, además de ser expertos en resaltar nuestras imperfecciones. Encima de todo esto… hay trece personas esperándote afuera para entrar a medirse. A menudo nos vamos sin medirnos y ¡oh sorpresa! No nos quedan buenos.

Sigue leyendo para ver el video, en el cual se explica brevemente el truco.

¿Cómo funciona con el cuello y los pantalones?

Toma uno de los pantalones que te encantaron en la tienda y realmente quisieras probarte. Toma los pantalones en la parte superior de la cadera y ponlos alrededor de tu cuello. Cuando los extremos se tocan en la parte posterior del cuello, los pantalones se ajustan perfectamente. Si no, es demasiado pequeño. Y si alguien te está mirando raro, porque estás envolviendo un par de jeans alrededor de tu cuello, ¡cuéntales sobre este gran truco! Él o ella seguramente se reirán al principio y luego sí que lo agradecerán.