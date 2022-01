No tires la Coca Cola que se ha quedado sin gas, en su lugar úsala en tu jardín

La cola es súper útil en el jardín

Muchas familias suelen tener una botella de Coca Cola en algún lugar en la nevera o en la despensa, ya sea para fiestas o porque te gusta beberla. Desafortunadamente, esta bebida de color oscuro ya no es muy sabrosa una vez que pierde el gas… Cuando esto sucede, mucha gente simplemente la tira por el desagüe, pero ya no hay necesidad de eso. ¡Simplemente puedes usarla en tu jardín!

Nunca la volveremos a tirar.

Cola

La Coca-Cola es el refresco más popular en todo el mundo. Casi todos en el mundo conocen la marca y al menos han probado la bebida dulce y negra. No es de extrañar que la mayoría de las personas tengan una botella de Coca Cola en algún lugar de la nevera, ya sea que les guste beberla o la guarden para sus invitados. Sin embargo, la Coca Cola que se ha quedado sin gas sabe mal y generalmente se desecha. Deja de hacer eso, ya que la Coca Cola sigue siendo muy útil en el jardín.

Caracoles

Para las personas a las que les gusta tener una cama de flores de aspecto prolijo o incluso un jardín de hierbas o un huerto con verduras, los caracoles pueden ser una verdadera molestia. Mordisquean todo lo que encuentran en su camino, lo que hace que las hojas se vean roídas y feas, y hasta pueden morir. Eso es un verdadero desperdicio de los esfuerzos incansables que has puesto en tu hermoso jardín. No te lances a por el veneno si quieres deshacerte de los caracoles. Intenta primero llenar un recipiente poco profundo con Coca Cola. El azúcar en la bebida dulce y negra atrae a los caracoles y las babosas, pero no pueden sobrevivir bebiéndola debido a los ácidos. El mejor método es enterrar el tazón en el suelo un poco para que las babosas y los caracoles se metan directamente.