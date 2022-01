Perú | Presidente de AMPE califica como error que gobierno no trabaje con alcaldes municipales y distritales

Luego de las nuevas medidas impuestas por el Ejecutivo, el Presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú, (AMPE), Alvaro Paz de la Barra, sostuvo que es clave el manejo de políticas locales, por ello calificó como un error que el gobierno no incluya en este trabajo operativo a los alcaldes municipales y distritales, ya que ahora el problema son los bolsones de no vacunados.

“El temor ya no está en la falta de oxígeno, sino en los adultos mayores, los menores y los que no quieren vacunarse. Por eso cada alcalde tiene que asumir el control de los Comandos Covid Locales. Y de ese modo se puedan cerrar las brechas locales de bolsones de no vacunados”, argumentó el titular de la AMPE.

FACULTADES

Agregó que “tenemos que pedir ampliación de facultades en la conducción y operatividad del área de salud para ser más rápidos y eficientes, dado que no hay información hacia los gobiernos locales, de quiénes o cuántos son los que no quieren vacunarse, esto serviría para idear estrategias y normativas en cada localidad, sostuvo el también Alcalde de la Molina.

Además indicó que no hay trazabilidad de información, tampoco existe interoperatividad. “Solo los gobiernos locales somos ejecutores. No hay un trabajo en equipo y de manera interconectada, y eso es un grave error”, resaltó.

PRESIDENTE DE AMPE: ES UNA GUERRA

Finalmente sostuvo que “No estamos para retórica, más si ya tenemos aprendizaje de dos años, la dinámica de la covid no nos puede ganar ni marcar la pauta, esto es como una guerra y ya conocemos algo más al enemigo, por ello debemos ser planificadores y prospectivos», exclamó Paz de la Barra.

“Somos 3 niveles de gobierno que deberíamos que deberíamos participar para efecto de las políticas, estrategias y medidas, pero seguimos condenados a cumplir a raja tabla lo que no sirve en nuestras localidades de acuerdo a nuestra idiosincrasia y particularidades”, .

“Démosle capacidad resolutiva a los gobiernos locales. Ello para que sobre la gestión territorial que la conocemos más que PCM y MINSA podamos ayudar más”, finalizó.