Por qué Apple entregará iPhones especiales a selectos hackers

La compañía ofrecerá celulares con mayores niveles de acceso a expertos en ciberseguridad y lanzará un programa de recompensa para macOS

Apple anunciaría novedades para mejorar la ciberseguridad en sus equipos (Foto: Apple)

En el marco de la conferencia de seguridad Black Hat, que se lleva adelante esta semana en Las Vegas, Apple dará a conocer algunos planes para mejorar la seguridad de sus equipos.

Una de estas iniciativas consiste en ofrecer «iPhones especiales» a investigadores de ciberseguridad, también conocidos como hackers de sombrero blanco porque se encargan de buscar vulnerabilidades con el fin de mejorar la protección de los sistemas.

Por otra parte, Apple anunciaría el inicio de un programa de recompensas de macOS para quienes encuentren fallas en el sistema operativo de las computadoras de Apple, según publicó Forbes , que dice haber tenido un adelanto de fuentes allegadas a la compañía. De todos modos, aún no hubo un anuncio oficial por parte del gigante de Cupertino.

Cómo son esos iPhones especiales

Los iPhones especiales se entregarán a los expertos en seguridad que participen del programa de recompensas que ofrece la compañía para quienes encuentren vulnerabilidades en sus celulares. Los montos pueden llegar hasta los USD 200 mil. Sólo pueden participar los expertos que reciban invitación de Apple.

Esos iPhones especiales serían como dispositivos para desarrolladores, con más posibilidades de acceso al sistema, lo cual les permitirían a los investigadores realizar más acciones de las que se pueden hacer en un iPhone tradicional.

Así, por ejemplo, se podría detener el procesador e inspeccionar la memoria en busca de vulnerabilidades . De este modo, los investigadores podrían evaluar qué sucede cuando intentan atacar el código de iOS.

De todos modos, no serían igual que los iPhones que usan los empleados de Apple, sino versiones «lite», sin el mismo nivel de apertura que esos equipos internos, con lo cual los investigadores no deberían poder descifrar el firmware del iPhone, un dato muy sensible que la compañía no pretende dejar al alcance de nadie fuera de su compañía.