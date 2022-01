Quién es Lucien Laviscount, el nuevo galán de Emily in Paris

A pesar de que ya pasaron dos semanas desde su estreno, la segunda temporada de Emily in Paris sigue liderando el top ten de las series más vistas en Netflix. Las andanzas, los romances y los divertidos looks de Emily Cooper (interpretada por la actriz Lily Collins) siguen cautivando a la audiencia aunque, en esta nueva entrega, hay un personaje que se está robando todas las miradas: Alfie, el nuevo interés amoroso de la chica oriunda de Chicago que vino a darle pelea a Gabriel, el chef que cautivó el corazón de la protagonista desde el primer capítulo.

Si bien para los seguidores de esta historia era prácticamente imposible que alguien pueda hacerle sombra al cocinero, la llegada de este banquero vino a poner en duda todo tipo de convicción. Es que su sarcasmo, su espontaneidad y sus músculos se vuelven hipnóticos cada vez que aparece en pantalla.

Ahora bien, ¿quién es este joven galán que viene a dar batalla por el corazón de Emily? Su nombre es Lucien Laviscount, tiene 29 años y es oriundo de Inglaterra. Nacido el 9 de junio de 1992 en Lancashire, este fanático del fútbol y la fotografía debutó como modelo publicitario a los 10 años de edad.

Al igual que su personaje en la serie de Netflix, su actitud de galán fue lo que lo llevó a formar parte de la industria. “Estaba de compras con mi madre en la ciudad y había una hermosa asistente de la tienda. Ella probablemente tenía unos 18 años y yo unos 10. Fui allí, descarado y audaz, y le dije: ‘¿Nos vamos de aquí o qué? Porque no sé tu, pero creo que el Rey León se está proyectando por aquí cerca’”, recordó el actor tiempo después en su paso por el programa televisivo de Harry Connick Jr.

Su lance y su desparpajo tuvo sus frutos. “Esta mujer me escuchó y le dijo a mi mamá: ‘Escuche, él tiene corazón. Estoy haciendo un casting para esta nueva marca de ropa para niños. Sería genial, debería traerlo a una audición’. Y conseguí el trabajo”, remató quién finalmente debutó en el lanzamiento de la línea de ropa infantil de David Beckham.

Su aura y talento hizo que este amateur salte de las campañas publicitarias a la televisión sin escalas. Su participación en varias series de la BBC (Clocking Off, Johnny & The bomb y New Street Law) lo foguearon en el mundo de la actuación y lo prepararon para éxitos como Grange Hill, una novela juvenil que abordaba temas como el acoso escolar, las dificultades de aprendizaje, el racismo y las drogas.

En 2008, Laviscount se convirtió en un chico Disney con el programa Life Bites; oportunidad que tomó para acercarse cada vez más a su meta: protagonizar una película de superhéroes. “Mi sueño es estar en un largometraje y nada me encantaría más que interpretar a un superhéroe como Hancock, de mi ídolo Will Smith. Me encanta lo que él representa, vino de la nada y ha logrado mucho. Es uno de los mejores. Quiero ser como él”, confesó por ese entonces este adolescente de 16 años en una nota con Lancashire Telegraph.

De Gran Hermano a la música

Mientras alternaba algunos proyectos televisivos, el actor sorprendió con su participación en Celebrity Big Brother 2011, la versión británica de Gran Hermano Famosos. Gracias a su carisma y su breve relación con la cantante Kerry Katona dentro de la casa, Laviscount permaneció en la competencia casi hasta el final, quedando en quinto lugar.

A su salida, y en una constante búsqueda de su destino, el artista decidió probar suerte en otro ámbito: el de la música. Su sencillo titulado “Dance with you” de la mano del rapero estadounidense MANN lo llevó a traspasar fronteras y llamar la atención en el continente americano. ¡Y vaya si llamó la atención! En 2014, Laviscount obtuvo un papel en la serie Supernatural: Bloodlines y luego siguieron Scream Queens (2015), Snatch (2017) y Katy Keene (2020).

Su nombre comenzó a sonar cada vez más fuerte dentro de Hollywood, llegando a la pantalla grande en 2017. Su último film fue Trust, un thriller junto a Victoria Justice que aborda la historia del galerista Brooke Gatwick. De hecho, en breve se estrena Sentinel, donde lo podremos ver actuar junto a Kate Bosworth.

El galán de Emily (¡y de muchas más!)

Mientras su popularidad crecía, también lo hacía su mote de galán, pues el actor salió con varias mujeres del medio. A Dominique Jackson, Sophie Reade y Chelsee Healey se sumaron Amy Childs y Kerry Katona, con quienes formó un triángulo amoroso dentro de la casa del Gran Hermano británico.

En 2013, se lo vinculó a Brooke Vincent (su compañera de set en Coronation Street) y en 2017 salió con la modelo y diseñadora Ana Tanaka. Hace unos meses, se lo vio con la cantante y exintegrante del grupo Little Mix, Jesy Nelson, aunque ninguno de los dos blanqueó el romance.

Lo cierto es que a partir de su papel en Emily in Paris el actor viene haciendo estragos entre la platea femenina. Es que el nuevo compañero de Emily en la clase de francés tiene todo para enamorar a quien sea. “El rol de Alfie es mostrar cómo se siente estar solo en una ciudad. Cuando te sientes así, puedes amargarte un poco, y por eso él se pone en guardia y es defensivo y sarcástico”, comentó Lucien en una entrevista con Time, sobre este personaje que al principio no congenia demasiado con Cooper.

Es que a él no le interesa el idioma, solo tiene que ir a las clases como requisito de su trabajo en un banco, lo cual demuestra su continuo sarcasmo con la protagonista. Sin embargo, poco a poco empieza a pasar tiempo con ella y termina convirtiéndose en un interesante candidato que competirá de lleno con Gabriel. Ahora Emily no solo deberá decidir entre quedarse en París como parte de la nueva agencia de marketing Savoir o aceptar su anhelado ascenso en su Chicago natal, sino también a cuál de los dos le entrega su corazón.

A diferencia de su personaje, el actor se volvió fan de la capital francesa apenas bajo del avión. “Fue mi primera vez en París. ¡Fue literalmente como Lucien en París! La ciudad es como un enorme museo al que le han quitado el techo, todo es un espectáculo. Tiene este misterio, cultura y esta energía que se eleva a través de él. Me quedé impresionado por estar allí”, confesó quién fue elegido para este rol tras una sola audición.

Si bien Alfie disfruta de burlarse de Emily, fuera de la pantalla la relación es distinta. “Fue algo increíble. Ella simplemente abrió los brazos y dijo: ‘Lucien, bienvenido a la familia’. Es una artista maravillosa. Es una dama especial, muy especial”, reveló en E! News sobre cómo fue trabajar con la hija de Phil Collins.

En realidad, Laviscount reconoce haber conocido grandes amigos y personas en este proyecto; algo que se encargó de demostrar a través de sus redes sociales en cada etapa del rodaje. “Pasé un tiempo increíble filmando este proyecto. A todos los que estuvieron involucrados se los agradezco desde el fondo de mi corazón”, escribió en Instagram mientras sigue perfeccionando su francés. Al parecer, se viene una tercera temporada de esta historia; solo queda ver si Alfie será parte de ella. La Nación

