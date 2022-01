Trucos de VidaEsta es la manera de mantener tu hogar fresco sin aire acondicionado

¿Tu hogar también es incómodamente cálido a veces?

Durante estos días calurosos, no solo se calienta afuera; tu hogar también puede esperar un fuerte aumento de temperaturas. Las casas bien aisladas pueden no ser tan malas, pero ¿qué debes hacer si tu casa realmente se convierte en una sauna? Si no puedes dormir debido al calor y estás caminando con dolor de cabeza todo el día, intentarás algo para enfriarte. Por suerte, hemos encontrado un truco que es fácil y ¡realmente funciona! Simplemente haz tu propio aire acondicionado con un ventilador.

Sauna

No hay nada peor que volver a casa después de un largo día caluroso en la oficina y caminar directamente hacia una casa que parece una sauna. Sin embargo, así es como se sienten muchas casas en este momento. Por supuesto, consejos como mantener cerradas todas las puertas y ventanas y cerrar las cortinas hacen alguna diferencia, pero desafortunadamente no siempre funciona. La instalación de aire acondicionado sería una mejor solución, pero eso puede ser muy costoso. Por suerte, tenemos un gran consejo para ti: ¡económico y extremadamente eficaz!

Ventilador

Lo único que necesitas para esto es un ventilador y dos botellas de agua congeladas. Es bueno tener un ventilador, pero desafortunadamente solo sopla aire caliente sin lograr que la habitación sea mucho más fresca. La teoría detrás de los ventiladores es que la brisa que crea refrescará tu cuerpo cuando esté ligeramente húmedo debido a tu sudor. Puedes recrear esto rociando un poco de agua en tu cuerpo con una botella de spray. Otro método es poner un trapito húmedo en tu cuerpo y sentarte en una brisa ligera.

Para hacer que tu ventilador sea mucho más efectivo, puedes hacer tu propio aire acondicionado con un ventilador y dos botellas de agua congelada. Dirígete a la página siguiente para averiguar cómo hacerlo.

Aire acondicionado

Desafortunadamente, muy poca gente tiene aire acondicionado en su casa. Mucha gente compra ventiladores, ya que son fácilmente accesibles y no tan caros, pero los ventiladores solo soplan el aire cálido y en realidad no enfrían tu casa. La brisa ligera da un poco de alivio, pero tu casa se mantendrá caliente. Por suerte, hemos encontrado un truco para convertir tu ventilador en una unidad de aire acondicionado.

Ventilador y agua congelada

Puedes hacer fácilmente una unidad de aire acondicionado de tu ventilador. Llena dos botellas grandes con agua y colócalas en el congelador hasta que el agua se haya congelado completamente. Luego, coloca las botellas en el suelo (o en una mesa si tienes un ventilador de pie) sobre un paño de cocina doblado. Coloca el ventilador detrás de las botellas. De esta manera, el ventilador soplará aire muy fresco, generado por el hielo en las botellas, alrededor de tu hogar. Esto permitirá que la temperatura baje.

En el video a continuación encontraras instrucciones exactas para hacerlo perfectamente y paso a paso