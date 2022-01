Venezolanos recogen ropa desechada en vertedero de basura de Chile

En el Desierto de Atacama, en Chile, se encuentra el segundo vertedero de ropa más grande de todo el mundo. En medio de la crisis migratoria que vive el país, varios venezolanos no tienen otra opción que buscar prendas entre las grandes montañas de vestimenta desechada.

Un reportaje del medio de comunicación chileno El Trece, dejó en evidencia la situación que viven algunos venezolanos en Chile. En tal sentido, entrevistaron a algunos migrantes que se fueron al vertedero para buscar ropa “nueva”.

“Acá viene gente, especialmente inmigrantes. Que vienen sin nada o se tienen que deshacer de su ropa en el camino de otros países y vienen para acá a buscar ropa”, explicó Franklin Zepeda, un reciclador textil del “Cementario de la ropa”.

“Tenemos como dos meses que llegamos”, indicó uno de los migrantes venezolanos mientras revisaba entre las torres de ropa. “Yo la agarro para usarla”, indicó, después de que la preguntaran si la buscaba para venderla en Iquique, una ciudad a 20 kilómetros de distancia.

“SI NO ME QUEDAN, HAGO QUE ME QUEDE”

Las imágenes transmitidas por la televisión chilena subrayaron la precariedad en la que viven algunos venezolanos que migraron a Chile; algunos de ellos solo les queda recoger de los desechos la ropa que utilizarán.

“Me queda, y si no me queda, hago que me queden”, dijo un migrante, mientras mostraba a su pareja unos zapatos que encontró entre los desechos.

Iquique es una de las principales puertas de entrada para los venezolanos que deciden llegar hasta Chile caminando. Después de cruzar el peligroso Desierto de Atacama, y enfrentarse a temperaturas extremas, algunos llegan a vivir en pobreza extrema.

En septiembre de 2021, una turba de manifestantes quemó las pocas pertenencias que tenían unos venezolanos, incluyendo a niños y mujeres embarazas, que vivían en las calles de Iquique; entre ellos: colchones, frazadas, ropa y juguetes infantiles.