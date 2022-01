¿Acumulas pintalabios, sombras de ojos, cremas faciales y fotoprotectores año tras año? Todos los productos de belleza y maquillaje caducan, así que te aconsejamos realizar una limpieza en tu neceser cada cierto tiempo. Además de perder su eficacia, por ejemplo en el caso de las cremas solares, utilizar un cosmético caducado podría provocarte irritaciones en la piel y alergias. Descubre cuándo deberías tirar tus cremas y cosméticos.

¿Eres de las que compra cremas y cosméticos y nunca tira ninguno hasta que no se acaban? Pues sentimos decirte que todos los productos de belleza caducan y conviene hacer una limpieza de vez en cuando. «Bacterias y oxidación son los grandes problemas de los cosméticos, sobre todo por el contenido en agua de las fórmulas», señala Pedro Catalá, cosmetólogo, doctor en farmacia y fundador de Twelve Beauty. El experto añade que «un producto cosmético está formulado por una compleja composición de sustancias que crean un ambiente biológicamente inestable, con lo cual conservar el producto para que sea eficaz y seguro en el tiempo es una tarea complicada para las formuladores».

CUÁNDO TIRAR TUS CREMAS Y COSMÉTICOS

Todos los productos de belleza deben tener reflejado en el envase la fecha de caducidad. Esta información puede aparecer de dos formas diferentes: «Usar preferentemente antes de…» (o en inglés «best before…) seguido del mes y el año. Lo que quiere decir que, correctamente almacenado, ese producto es seguro hasta esa fecha. O con el etiquetado PAO (período después de la apertura). Esto indica el período en meses dentro del cual se puede utilizar el cosmético una vez abierto, de forma segura. El PAO aparece con el símbolo de un frasco abierto en el que viene reflejado un número seguido de la letra ‘M'(meses). En este caso, te aconsejamos apuntar la fecha de apertura para llevar el control de cada uno de tus cosméticos. Así que deberías tirar todas las cremas y cosméticos que hayan caducado. Un consejo, evita abrir productos sin ton ni son, porque desde el primer día que lo abres empieza la cuenta atrás.

GUARDAR BIEN LOS PRODUCTOS TAMBIÉN AYUDA A ALARGAR SU VIDA

Por otra parte, debes asegurarte de conservar tus cremas de la mejor manera posible para que no se estropeen. Lo ideal es guardarlas en un sitio fresco y seco, sin sol directo, y si requieren una conservación específica (por ejemplo, en el frigorífico) debería aparecer reflejado en el bote o en las instrucciones. Te recomendamos tirar también todas las cremas o productos que tengan un olor extraño, hayan cambiado de color o hayan variado su textura. En este sentido, Pedro Catalá nos cuenta que los productos más seguros son «las versiones monodosis, airless o en spray, que al no tener la necesidad de entrar en contacto con el ambiente externo son más seguras. En el caso de una crema en tarro, coger el producto con ayuda de una espátula limpia ayuda a hacerlo más seguro»

¿QUÉ PRODUCTOS CADUCAN ANTES?

En líneas generales, los productos naturales (con o sin certificado) caducan antes porque tienen conservantes más débiles. Del mismo modo, recuerda que la cosmética casera no tiene conservantes, así que deberás consumirla el mismo día que la preparas y desechar lo que sobre.

Las cremas faciales pueden durar entre 12 y 24 meses, en cambio el contorno de ojos suele caducar antes, al igual que las máscaras de pestañas. Respecto a las cremas solares, lo mejor es no guardarlas de un año para otro, ya que suelen estar sometidas a temperaturas muy altas y podrían perder su eficacia. Además, suelen caducar a los 9-12 meses. Ten cuidado también con productos con activos más delicados como la vitamina C, que no deben estar expuestos a la luz, porque podrían cambiar de color y modificar su consistencia. Lo mejor es que los guardes en sus cajas.

La caducidad de las barras de labios suele ser mayor, entre 24 y 36 meses, siempre que la hayas conservado en buenas condiciones, y no la hayas sometido a temperaturas altas que podrían derretirla. Las sombras de ojos en polvo pueden durar más de dos años, pero si son en crema es preferible tirarlas al año. Las bases de maquillaje no suelen durar más de 12-18 meses. Y los correctores de ojos solo 6 meses. Así que ahora que ya sabes que tus productos de belleza caducan te aconsejamos tirar todos los que hayan superado la fecha. Aunque hasta ahora no hayan tenido consecuencias negativas para tu piel, cualquier crema o cosmético caducado podría provocarte alergias e irritaciones y es mejor no arriesgarse.