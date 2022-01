EEUU | Biden saca pecho por caída del desempleo y la achaca a su política económica

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sacó este viernes pecho por la caída de la tasa del desempleo, que bajó al 3,9 % en diciembre, tres décimas menos que en noviembre, y la atribuyó a las medidas económicas impuestas por su Gobierno.

En un discurso desde la Casa Blanca, Biden calificó este viernes de «día histórico» en la «recuperación económica del país».

«Hoy la tasa nacional de desempleo descendió por debajo del 4 %, al 3,9 %. La caída más aguda del desempleo en un año en la historia de EE.UU.», presumió el mandatario.

Today, the nation’s unemployment rate fell to 3.9%.

That’s the sharpest one year drop in unemployment in U.S. history.

— President Biden (@POTUS) January 7, 2022