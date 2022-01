EEUU | Con velas e himnos, demócratas cierran su conmemoración de asalto a Capitolio

Con decenas de velas encendidas en la escalinata que hace un año recorrieron los asaltantes al Capitolio, los legisladores demócratas pusieron fin este jueves a sus actos de conmemoración del primer aniversario de esa fatídica jornada, que se cerró con cinco muertos y 140 agentes heridos.

Rodeados por ocho hileras de velas encendidas a ambos lados de una de las escalinatas del Capitolio, y con sendas candelas entre sus manos, los congresistas y senadores demócratas participaron en una vigilia solemne en memoria de los muertos y heridos hace un año.

«Unámonos en un momento de silencio en memoria de aquellos que perdieron sus vidas y sacrificaron tanto por nuestra democracia ese día», dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, al terminar la breve ceremonia.

Join Members of Congress and me on the steps of the U.S. Capitol for a bicameral prayer vigil marking one year since January 6th. https://t.co/xn3kwTdMoF

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 6, 2022