El arma secreta de los Lakers que todo el mundo ha olvidado

A pesar de que el brote de coronavirus de Los Angeles Lakers (COVID-19) ha llegado a su fin, todavía esperan el regreso de dos jugadores importantes como Anthony Davis y Kendrick Nunn, quien aún no ha debutado en la temporada.

Nunn sufrió una contusión en la rodilla durante la pretemporada, que inicialmente se suponía que lo dejaría fuera de juego durante dos o tres semanas. Pero el escolta de 26 años aún no ha hecho una sola aparición esta temporada y las últimas estimaciones lo colocan en camino para su regreso en enero.

El entrenador en jefe Frank Vogel dijo recientemente que Nunn se estaba “acercando” a reunirse con sus compañeros de equipo en la cancha. Vogel ha agregado ahora que una vez que el exjugador de Miami Heat sea autorizado para regresar, tendrá mucho tiempo de juego para que el cuerpo técnico pueda determinar su rol en el equipo.

Good to see Kendrick Nunn shooting around earlier…He’s still out, but hopefully getting closer to returning

Desperately need him… pic.twitter.com/LCrtri3rZp

— Allen Sliwa (@AllenSliwa) December 24, 2021