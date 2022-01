El desenfrenado crecimiento del negocio de la “carne vegetal” en el que están invirtiendo los grandes famosos

Al parecer a los inversionistas les interesa comer carne vegetal (o al menos hacerla parte de sus negocios). Compañías de Silicon Valley como Impossible Foods han obtenido ingresos derivados de las inversiones de personas entusiasmadas con sus productos cárnicos de origen vegetal. Y por otra parte, Beyond Meat, que generó sorpresa en el mundo financiero al ingresar recientemente al mercado de valores de Nueva York.

Tan solo en su primera jornada bursátil las acciones de esta última subieron 163%, lo cual incrementó el valor de mercado de la productora de hamburguesas veganas a US$3.800 millones, y dejó a sus propietarios con una sonrisa de oreja a oreja.

Ethan Brown, fundador y CEO de la compañía estadounidense, dijo en un reportaje de la BBC:

Entendemos la composición de la carne, entendemos su arquitectura y año tras año cerramos la brecha entre nuestro producto y la proteína animal.

El aspecto y el sabor de las hamburguesas producidas por Beyond Meat es muy similar al de la carne de res, pero las elabora con vegetales. Emplea proteínas derivadas de soja, guisantes y habas, a las que agrega fibras vegetales. Posteriormente somete estos ingredientes a múltiples procesos físicos con los que logra darle la apariencia de la carne.

La tendencia del consumo de carne vegetal

La popularidad de los alimentos sustitutivos de la carne crece a medida que aumenta la tendencia por las dietas veganas y vegetarianas. Esta inclinación se da principalmente para beneficiar la salud, evitar la contaminación que genera la ganadería o proteger a los animales.

Según un análisis de mercado elaborado por la firma Grand View Research, se trata de una industria que para 2022 moverá cerca de US$5.800 millones.

Por otra parte, datos de la consultora Nielsen indicaron que en los últimos tres años la comercialización de los alimentos sustitutivos de la carne aumentó un 42% solo en Estados Unidos, alcanzando los US$900 millones. En ese mismo tiempo, la venta de carnes tradicionales creció solo el 1%.

Y la tendencia es similar en otros países desarrollados. Por ejemplo, durante 2018 en Reino Unido la venta de carnes alternativas subió 18%, mientras que la de carnes tradicionales bajó 2%.

Un mercado “Impossible”

No hace mucho, la cadena de establecimientos de comida rápida Burger King inició una prueba piloto con la venta de una hamburguesa vegetariana de Impossible Foods, a la que llamaron Impossible Whopper.

Estas porciones de carne vegetal son producidas a partir de la modificación genética de una levadura que origina un ingrediente primordial: el heme. Esta novedosa sustancia les da la misma apariencia jugosa que caracteriza a las carnes tradicionales mientras son asadas. Entre otros ingredientes se encuentran también proteínas de trigo, papa y soja.

Impossible Foods pretende crear estrategias para masificar un alimento considerado por el momento de nicho, pero que ha empezado a extenderse gracias al apoyo de figuras del deporte como Serena Williams y de artistas como Katy Perry.

Si bien en la actualidad se están vendiendo en más de 7.000 establecimientos alrededor del mundo, el plan de la compañía es comenzar a distribuir sus productos en los supermercados estadounidenses durante el segundo semestre de 2019.

Al proyecto se han unido importantes inversionistas como Bill Gates, Horizons Ventures, Google Ventures, Khosla Ventures y Open Philanthropy Project.

“Más allá de las hamburguesas”

Beyond Meat, por su parte, además de hamburguesas, se ha especializado en la venta de salchichas y otros sustitutivos cárnicos a supermercados. El reto de la compañía es entrar a competir directamente con el mercado de carnes tradicionales, considerando que solo el 5% de la población en Estados unidos es vegetariana.

Para conseguirlo, está empeñada en lograr que sus productos mantengan el mismo sabor, color y textura de la carne animal. Busca además tener variedad, incorporando a su portafolio carne de pollo y cerdo fabricada a partir de ingredientes derivados de lípidos, aminoácidos y trazas minerales que obtiene de los vegetales.

Ya son alrededor de 28.000 establecimientos donde Beyond Meat vende sus productos, la mayoría situados en Estados Unidos, y un remanente en Canadá y Europa.

En este proyecto también se encuentra involucrado como inversionista el empresario Bill Gates, además del actor y productor de cine Leonardo DiCaprio.

Batalla de titanes

La apuesta por el mercado de las carnes vegetales va muy en serio. Tanto así que compañías como Tyson Foods, el principal productor de carne en Estados Unidos, prepara también el lanzamiento en los próximos meses de su propia versión de carne elaborada a partir de proteínas vegetales.

Incluso la cadena de restaurantes McDonald’s ya incluyó en su menú hamburguesas de carne vegetal en Suecia y Alemania.

No obstante, a pesar del entorno positivo del mercado, algunos analistas han señalado que si se excede la cantidad de competidores en esta industria, el negocio de la carne vegetal podría llegar a formar una burbuja.

¿Es igual que la carne artificial?

No, es diferente. La carne artificial (de origen animal) producida en laboratorio a partir de células madre es otro producto que todavía no ha llegado a los supermercados. Pero sin duda se trata de otro negocio que en los próximos años disputará un lugar en el mercado de alimentos. De hecho, la empresa Just estima lanzar en Estados Unidos su carne de pollo artificial antes de finalizar 2019.

Sin embargo, existen ciertas regulaciones que pueden frenar la expansión del negocio.

La Asociación Nacional de Ganaderos de Carne Vacuna de EE.UU. (NCBA) exige que el término “carne” solo pueda usarse en productos que contengan “el tejido o la carne de animales que han sido faenados de la manera tradicional”.

Por otro lado, en la Unión Europea la utilización de textos como “hamburguesa” o “salchicha” pretende limitarse únicamente a las carnes provenientes de animales. Tanto así que en Francia ya está prohibido colocar etiquetas con estas palabras en productos veganos o vegetarianos porque “engañan” a los consumidores.

En todo caso, de la forma como se solucionen esos y otros inconvenientes, dependerá en gran parte la expansión de un mercado que hasta ahora surge como alternativa en el futuro de la industria alimentaria.