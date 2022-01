El porcentaje de vacunados en Venezuela no llegó ni al 60% a fin de año: Jaime Lorenzo

El Dr. Jaime Lorenzo, coordinador nacional de la ONG Médicos Unidos por Venezuela, señaló que en el sector salud se sigue repitiendo la “poca responsabilidad” en la dotación de insumos de material de bioseguridad y agrega que el virus no se ataca solamente con la vacuna, sino cono los mecanismos de protección hasta que se logre la inmunidad de todos para erradicar la enfermedad.

Se habla de una población vacunada por encima del 85%, pero no se ha definido si ese porcentaje es con las dos dosis…

Nosotros somos una ONG que ojalá pudiera recoger la información como debería dar el Ministerio de Salud y lamentablemente los números que dan los voceros oficiales no dan. Usamos varias vías para tener un aproximado de la realidad y, hasta el 30 de diciembre, sobre algunos trabajos hechos el porcentaje de vacunados no llegaba al 60%”, expresó a Unión Radio este viernes 7 de enero.

Lorenzo señaló que si bien ha habido un aumento de la cantidad de personas que han ido a vacunarse en este nuevo año en las cadenas de farmacia que habilitaron para ello, comenta que estos ciudadanos apenas están completando la segunda dosis y, en varios casos, apenas con la primera inyección.

“El 30 de diciembre reportamos 815 muertos del personal de salud, 570 médicos, 18 odontólogos, 5 farmaceutas, quienes murieron durante el proceso que comenzó en julio 2020 con el primer fallecido del equipo sanitario. Ha sido cuestionable el mecanismo de vacunación, pero el personal sigue estando en los centros indiferentemente de toda la situación socioeconómica”.

¿Qué se puede esperar de la gente que decide no vacunarse?

“En Venezuela, los antivacunas no son estructurados como en otros países. Venezuela es un país que la genética de vacunarse está dentro, pero si hay varias personas que no desean vacunarse no llegaremos a la inmunización”, dijo.

Lorenzo resaltó que en el país se logró erradicar –en su momento- el sarampión, la difteria y la tuberculosis gracias a las vacunas.

¿Qué acciones deberían tomarse para cumplir los cronogramas?

El médico indicó que el plan de vacunación en Venezuela solo lo conoce el Estado y que a diferencia de oros países hasta los periodistas tienen esa información para que puedan extenderla a las personas y por grupos etarios”, dijo.

Lorenzo destaca que cuando se tiene una planificación es para poder cumplir con los tiempos, junto con mecanismos de auditoría y control. “Hay que recordar que cuando inició la vacunación para el sector salud en febrero, tres semanas después estaban vacunando a los funcionarios y si bien tienen derechos, es ahí cuando se vuelve algo político y aparece la desconfianza como caldo de cultivo de la desinformación”, finalizó.