“Estamos en retroceso y no se ha dado la liberación de ningún preso político”: Abogada Ana Leonor Acosta

La abogada Ana Leonor Acosta aseveró este jueves que en Venezuela “no han habido avances” en materia de derechos humanos, en ese sentido sostuvo que “estamos en retroceso”, y además indicó que “no se ha dado la liberación de ningún preso político”, a pesar de lo que dice el chavismo. Además afirmó que el Ministerio Público (MP) “debería investigar amenazas” de Diosdado Cabello contra Juan Guaidó y otros opositores.

“En Venezuela se sigue presentando un patrón de persecución sistemática en contra de la oposición política y en contra de varios actores de la sociedad civil, y de todo aquel que piense diferente al Gobierno de Nicolás Maduro. Hemos visto diferentes informes de la Misión de Determinación de Hechos, de la oficina de la Alta Comisionada, recientemente hay un acuerdo de entendimiento con el Fiscal ante la CPI pero no vemos ningún avance en materia de DDHH, más bien estamos en retroceso, en diciembre no se dio ninguna liberación de presos políticos”, afirmó Acosta en rueda de prensa, según compartió en Twitter TVV Noticias.

En ese contexto, agregó que “no se han tomado en cuenta la condición de salud de presos políticos ni han mejorado las condiciones. El hecho de que se hayan llevado a cabo algunos juicios, no significa que se haga justicia, y lo vemos día a día en los tribunales, la condición en la cual llegan los presos a los tribunales, en el caso de presos que están en cárceles comunes prácticamente desnutridos, desmayados porque no tienen la alimentación, no tienen atención médica, entonces vemos que la situación de derechos humanos sigue siendo dramática, y que en vez de tener algún tipo de avance, algún tipo de respeto por la dignidad humana, lo que vemos día a día es amenazas en contra de aquellos que luchan por la justicia, por la libertad y quieren democracia en Venezuela”.

MP “debería investigar amenazas de Cabello a Guaidó”

“El MP debería abrir una investigación por este tipo de amenazas en contra de dirigentes de la oposición, debería hacerlo de oficio sin ningún tipo de denuncia, ya que en este caso lo que vemos es que se pretende amedrentar, amenazar a dirigentes políticos y no sabemos además en qué momento estas amenazas se cumplen, y nuevamente vulnerado el derecho del ejercicio de las libertades de los venezolanos sin ningún tipo de control por aquellos organismos que deben resguardar a los venezolanos”, denunció.

Finalmente, Ana Leonor Acosta dijo que “nosotros desde el año 2017 estamos señalando que en Venezuela se ha institucionalizado la tortura con la complicidad de las instituciones como el poder Judicial, el MP, la Defensoría del Pueblo, que no actúan a favor de los venezolanos, y en acciones como las que vimos anoche (amenazas de Diosdado Cabello contra Juan Guaidó y otros opositores), estos organismos deberían iniciar acciones y hacer investigaciones como se ha realizado en otros casos que no tienen que ver en hechos políticos para garantizar los derechos de los ejercicios de las libertades”.

Cabello amenazó a Guaidó con enviarlo a la cárcel

Este miércoles en la noche, el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, amenazó una vez más al presidente encargado designado por la AN/2015, Juan Guaidó con enviarlo a prisión junto a otros opositores que incluso han recibido indultos como Tomás Guanipa y Freddy Guevara. Cabello mostró afiches de “se busca” y prometió que la justicia “llegará cerca de Carnaval”.

Tras divulgar afiches donde aparece la cara de Guaidó y otros opositores, Cabello dijo en el programa Con el Mazo Dando por VTV lo siguiente: “Así que a nadie le extrañe la sorpresa, no va a ser un regalo de fin de año ni de Reyes, pero va a estar cerca del Carnaval”.

“Llegarán nuestros nietos y ellos seguirán hablando de su interinato, pero va a haber justicia, se los prometo. Uno sale a la calle y el pueblo dice ‘justicia’. Justicia para algunos va a haber, no vayan a salir corriendo escuál….”, amenazó el dirigente chavista.

En torno al Estatuto de Transición aprobado por la AN/2015 para su continuidad y la del Gobierno interino de Guaidó, Cabello respondió: “Ellos violaron la Constitución cuando hicieron un adefesio llamado ‘Estatuto’ pero créanme, va a haber justicia, va a haber sorpresas. No vayan a salir corriendo”.