Jubilados denuncian que no pueden sobrevivir con sus ingresos

Caracas.- Jubilados de diversos sectores en Venezuela protestaron este viernes, 7 de enero, en Caracas, para exigir mejoras salariales. «Ya no hay un adjetivo para colocarle a situación que estamos viviendo hoy en día los educadores en Venezuela», dijo Edgar Machado, presidente del Sindicato de Maestros del Distrito Capital.

A través de sus redes sociales, Machado reiteró su descontento por lo poco que están percibiendo como salario al mes. «Jubilados de diversos sectores denuncian que no pueden sobrevivir con menos de 2$ al mes, y exigen salarios justos», escribió en su cuenta de Twitter.

A través de un video publicado por TvNoticias, Omar Dodero, jubilado del Seguro Social, manifestó: «Cobramos 7 bolívares la pensión, y un bolívar la jubilación, eso no nos alcanza ni para comprar la medicina ni para nada».

Asimismo, los manifestantes denunciaron el mal servicio del Seguro Social «Se ha convertido en una estafa, anuncian servicios que no prestan, los laboratorios no funcionan, radiología no funciona, farmacia no hay medicamento», sostuvo Carlos Julio Rivera, representante de la Asociación de Jubilados del Ivss

Redacción El PitazoGran Caracas

