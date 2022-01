La lista definitiva para hacer la maleta

Hacer la maleta puede ser un arte y lo que para unos es una tarea sencilla para el resto puede convertirse en una auténtica pesadilla. Al igual que los escritores tienen el conocido como pánico a la hoja en blanco, a los que se van de vacaciones les puede entrar el agobio ante una maleta vacía. ¿Qué metemos y qué no? ¿Qué no se nos debe olvidar? En ocasiones anteriores hemos hablado sobre el cómo, y ahora os facilitamos una lista que podéis imprimir y utilizar antes de cada viaje. ¡Para que no se olvide nada!

Lo que no se puede olvidar

Lo primero y último que tenemos que comprobar que llevamos encima cuando nos vamos de vacaciones es la documentación: pasaporte o carné de identidad, carné de conducir y tarjetas de crédito son imprescindibles. Además, si vamos a viajar en avión, autobús o tren tendremos que llevar encima los billetes.

También es recomendable llevar encima la hoja de reserva de nuestro lugar de vacaciones, ya sea un hotel, casa rural, etc. Después tendremos que comprobar que llevamos el teléfono móvil, un cargador y demás dispositivos móviles como cámaras de fotos, reproductores de música o una tableta. Aunque si lo que queremos es desconectar, nada mejor que cambiarlo por un buen libro.

Respecto a la maleta en si la podemos dividir en dos partes: ropa y accesorios por un lado y el neceser por otro. Uno de nuestros mayores errores a la hora de hacer la maleta es cargar con demasiada ropa por lo que nosotros te recomendamos la regla del 5,4,3,2,1 que consiste en:

5 partes superiores . Por ejemplo: tres camisetas, una camisa, una chaqueta.

. Por ejemplo: tres camisetas, una camisa, una chaqueta. 4 partes inferiores. Por ejemplo: dos pantalones cortos, dos faldas.

Por ejemplo: dos pantalones cortos, dos faldas. 3 vestidos, monos o petos.

monos o petos. 2 tipos de calzado. Por ejemplo: un par de sandalias y unas zapatillas deportivas.

Por ejemplo: un par de sandalias y unas zapatillas deportivas. 1 accesorio de cada. Por ejemplo: un par de gafas de sol, un sombrero,…