Mairoby Villareal tenía 12 años cuando conoció al hombre que la asesinó en Mérida

El nombre de Mairoby Tahiri Villarreal Díaz ocupó los medios de comunicación del país el 1 de enero, ya que se convirtió en la primera víctima de femicidio del 2022. Sus familiares aún la lloran y exigen justicia a las autoridades competentes, ruegan que logren dar con el paradero de su expareja, Cristian Rojas, el autor del atroz crimen y quien tenía en común con la joven dos hijas. Hoy las pequeñas están desaparecidas, tras haber sido presuntamente secuestradas por familiares del agresor.

Marisela Díaz es la madre de Mairoby y aún está muy consternada por lo que le pasó a su joven hija de 20 años, conversó vía telefónica con El Cooperante y ofrecer detalles sobre la historia que terminó con el lamentable crimen pasional.

La madre de Mairoby vive en Mérida, a varios kilómetros de donde residía ella con sus hijas, en el municipio Libertador, específicamente Los Curos. No tenían planes de pasar las fiestas de Fin de Año juntas, pero Marisela sabía que algo no estaba bien.

«Ese día, 31 de diciembre, ella estaba con Cristian, su expareja. Estaban juntos por las niñas, él tenía a las niñas y ella fue a buscarlas para compartir como familia. Estaban desde el mediodía, pero ella decía que él siempre estuvo detrás de ella, que no la dejaba sola ni un momento y que la acosaba», comentó vía telefónica este martes. «La perseguía a donde iba, no la dejaba en paz».

Tras la cena de medianoche, unos vecinos los vieron discutiendo y luego, vieron a Cristian persiguiendo a Mairoby.

«Debido a la distancia no supe nada de lo que había pasado, sino después. Me enteré porque vi una foto de un grupo de noticias donde decían que habían matado a una muchacha en Los Curos. Pero en el primer momento no sabía que era ella. Horas después, mandaron una foto y pues, era mi hija», lamentó.

A Mairoby la habían golpeado y después la tirotearon, la encontraron en el piso.

No aceptaba la ruptura

Cristian y Mairoby se conocieron cuando ella tenía 12 años, pese a que su madre no ofreció mayores detalles sobre la relación, aseveró que siempre fue una relación tormentosa, pero considera que no parecía un hombre agresivo.

«Estaban juntos desde niños, desde los 12 años, cuando salieron de sexto grado empezaron una relación amorosa. Con los años, ella salió embarazada y siempre la amenazaba. Sé que en una ocasión le cortó el cabello, pero cuando él cayó preso hace dos años, ellos mantenían la relación. Ella siempre lo visitaba. Todo cambió cuando él salió de la cárcel, ella le puso fin a todo, pero él no aceptó que ella ya tenía otra pareja», explicó.

Según lo que reportaron medios de comunicación locales, Cristian Rojas salió de la cárcel dos semanas antes de asesinar a Mairoby.

«Cristian trabajó mucho tiempo como policía, según cayó preso por estafa, no sabía. Me enteré cuando lo agarraron, pero al parecer no le comprobaron nada y por eso lo dejaron libre».

Marisela lo consideraba un hombre callado y dijo que nunca tuvieron malos entendidos ni discusiones. Pero Cristian sí tuvo varias discusiones con el padre de Mairoby: siempre tuvieron roces y mala comunicación.

«Todo empeoró porque no la tomaba como la mamá de sus hijas, sino que pensaba que seguía siendo su mujer».

Cristian Rojas, 22 años. Foto: Cortesía.

Piden justicia y celeridad a las autoridades

Mairoby era una muchacha muy cariñosa con sus niñas, las quería mucho, pero desde muy pequeña siempre fue «muy rebelde y caprichosa», describió su madre, quien exige justicia a las autoridades por su pérdida.

«Pudimos enterrarla el día lunes, pero nadie dice nada. La policía no dice nada, suponemos que tiene influencias y control por haber sido policía. Hasta el sol de hoy, ni siquiera sabemos dónde están mis dos nietas», fustigó. «Pedimos justicia porque él no debió haberle hecho eso a la madre de sus hijas, tuvo que haberlo planeado».

De acuerdo a lo que denunció la familia de Mairoby, ambas menores de edad habrían sido secuestradas por Ana Felida, madre del homicida. Se trata de Brianny, de 6 años, y Ashly de 4 años.

«Hay vecinos de la vereda que dicen que la vieron salir a ella primero -Ana Felida- con las niñas, y después a sus hijas y los otros hermanos, cargados con bolsos y maletas. La casa donde viven está cerrada. No hay nadie y no sabemos nada del paradero de las niñas».

El cuerpo de Mairoby Villarreal fue reconocido por sus familiares en la morgue del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes (Iahula). Efectivos adscritos a la Brigada de Homicidios de la Coordinación de Investigaciones de Delitos contra las Personas del Cicpc Mérida, están desarrollando las averiguaciones de rigor.

Números tras los testimonios

El monitor de femicidios Utopix reveló que entre enero y noviembre de 2021 se registraron 219 femicidios en Venezuela, lo que se traduce en que ocurre un femicidio cada 34 horas en el país. Las organizaciones independientes han sido las responsables de llevar cifras extraoficiales por los asesinatos de mujeres, debido a que el Estado venezolano no revela cifras sobre este tema desde el año 2.015.

