¿Se le acabó la crema dental? Le damos 12 opciones caseras y económicas

Para mantener una sonrisa blanca y agradable es necesario contar con una excelente crema dental, pero ¿Qué hacer si se acabó la que tenías en casa? Te damos 12 opciones caseras que además son muy económicas.

Las cremas caseras son la mejor opción que podrás tener a la mano. Su efectividad es muy buena sobre todo cuando se nos termina la que teníamos.

1. Sal de mar.

Moje su cepillo en sal de mar y luego lávese los dientes como lo hace habitualmente.

Si le preocupa la abrasión, puede disolver antes la sal en agua y luego mojar el cepillo de dientes en esa agua salada antes de cepillarlos.

2. Bicarbonato de sodio.

Esta es una de las alternativas a las pastas de dientes naturales más populares. Al igual que la sal del mar, sólo tiene que sumergir su cepillo de dientes en el bicarbonato de sodio y cepillarse de forma habitual. O puede disolver el bicarbonato de sodio en agua, como en el caso de la sal del mar.

3. Peróxido de hidrógeno o agua oxigenada.

El peróxido de hidrógeno es conocido por mantener los dientes limpios y blancos, y muchas personas lo utilizan en lugar de la pasta de dientes. Moje el cepillo de dientes en el peróxido de hidrógeno y luego en una mezcla de mitad de bicarbonato de sodio y mitad de sal marina fina. El único problema potencial con el peróxido de hidrógeno es, si tiene empastes de amalgama, el peróxido puede lixiviar (Podría afectar a la mezcla de la amalgama) el mercurio de los empastes .

4. Polvos dentales a base de plantas.

Los polvos dentales a base de hierbas se pueden utilizar en lugar de la pasta de dientes. Realizan un buen trabajo de limpieza, y los ingredientes a base de hierbas también pueden ayudar a aliviar la inflamación, el dolor y la infección en toda la boca.

5. Cepillado en seco.

No hay nada más sencillo que esto. Si está cansado de buscar una alternativa a las pastas de dientes naturales, según algunos entendidos, no hay ninguna necesidad de usar nada en absoluto, tan solo cepillarse los dientes con su cepillo. Este método parece funcionar bastante bien, pero el inconveniente es que no tendremos la sensación de tener la boca fresca que da la menta, y podría sentirse un poco extraño.

6. Cepillado con agua pura.

Si el cepillado en seco no le acaba de convencer, trate de cepillarse con agua pura. Esto también funciona sorprendentemente bien para limpiar los dientes, pero tampoco tendrá esa sensación de frescor en la boca.

7. Cepillado con jabón natural.

Sí, puede cepillarse los dientes con jabón. No es exactamente la misma experiencia de la pasta de dientes, pero si decide probarlo hágalo con un jabón natural.

8. Jabón dental.

Para aquellos que no están interesados en el uso de un jabón natural para la boca, en el mercado existen un montón de marcas de jabones dentales como alternativa a la pasta de dientes natural. Solo trate de encontrar uno sin aditivos.

9. El aceite de coco.

El aceite de coco es otra gran alternativa a la pasta de dientes natural. Sus propiedades antifúngicas y antibacterianas son útiles para la limpieza de la boca. El aceite de coco puede ser utilizado solo o combinado con otros ingredientes como el bicarbonato de sodio y los aceites esenciales.

10. Sistema irrigador oral (Waterpik)

Este pequeño dispositivo puede hacer maravillas limpiando los dientes y las encías. Algunas personas dicen que los resultados son milagrosos.

11. Aceites esenciales.

Sólo tiene que poner una o dos gotas de aceite esencial de menta en el cepillo dental humedecido, si quiere una manera rápida y fácil de conseguir en la boca una sensación de limpieza y frescor.

12. Aceite.

Básicamente lo que hay que hacer son buches con una cucharada de aceite (puede ser aceite de coco) durante varios minutos. A continuación, cepíllate los dientes con agua o utilice alguno de los métodos mencionados anteriormente.