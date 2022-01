Tráiler | Morbius se estrenará en abril 2022

A tan solo tres semanas de su estreno, Sony Pictures toma la decisión de cancelar Morbius y retrasar su lanzamiento en cines.

La razón del retraso del estreno de la cinta de Jared Leto se debe al contexto sociosanitario actual con la variante Ómicron, el estudio cinematográfico ha decidido aplazar el estreno previsto para el 28 de enero.

La nueva fecha de estreno de Morbius será el 1 de abril de 2022. Por lo tanto, tendremos que esperar un par de meses más, en lugar de varias semanas.

A pesar del retraso, la película dirigida por Daniel Espinosa (Life) continuará siendo el primer estreno de Marvel este curso, pero muchos consideran ésta una mala decisión.

El interés por la cinta de Jared Leto se había disparado a máximos históricos gracias al bombazo de Spider-Man: No Way Home. Ahora, Sony no podrá aprovechar el efecto rebote del Trepamuros.

Con información de Cactus24