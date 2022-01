Chile | Jardín infantil Ckapin Panni de Calama recibe reconocimiento del Mineduc

El Ministro de Educación, Raúl Figueroa, lideró este viernes en la Región de Antofagasta la ceremonia en la que se hizo entrega del Reconocimiento Oficial de funcionamiento al jardín infantil y sala cuna Ckapin Panni de la Fundación Integra, recinto de Calama donde reciben educación inicial 150 niños y niñas.

Durante 2021, este jardín pudo ejecutar $211 millones en fondos de infraestructura que entre-ga el Mineduc, lo que le permitió realizar obras de mejoras como la ampliación de las cocinas de la sala cuna y de párvulos, la construcción del área administrativa, espacios de amamantamiento y de primeros auxilios, implementación de estacionamientos reservado para personas con movilidad reducida y para bicicletas.

“La educación parvularia es fundamental para asegurar el desarrollo integral de nuestros niños, y hoy en Calama estamos muy contentos de poder entregar este reconocimiento oficial a este jardín infantil de la Fundación Integra que ha hecho un esfuerzo enorme, con toda la comunidad, para lograr los más altos estándares de calidad y poner como siempre a los niños en el centro de nuestras preocupaciones”, señaló el ministro Figueroa.

Por su parte, la directora de Ckapin Panni, Rosa Honores, agregó que “es un día muy especial para nuestra comunidad, obtenemos nuestro reconocimiento oficial que nos permite entregar una educación de calidad, con una infraestructura adecuada y de primer nivel para nuestros niños, fomentando así aprendizajes significativos y de real calidad”.

La apoderada Carolaine Jaque también valoró el reconocimiento. “Como apoderados estamos super contentos con el jardín. Agradecemos a las tías que se preocupan por nuestros niños como si fueran sus mamás. La confianza que le tenemos al jardín es invalorable”.

“Estamos muy contentos y agradecidos de la visita de nuestro Ministro de Educación, Sr. Raúl Figueroa a nuestra ciudad de Calama , en donde se entregó el reconocimiento Ofical al Jardín Infantil Ckapin Panni perteneciente a la Fundación Integra. Sabemos la relevancia de la educación parvularia para nuestras niñas y niños en su edad inicial y en el contexto del desarrollo de sus habilidades temprana, felicitamos a la comunidad educativa por el constante compromiso de todas y todos en poder seguir avanzando en el objetivo principal que es mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles”, señaló el Seremi de Educación, Jefferson Contreras.

La Ley N°20.832 indica que los establecimientos de educación parvularia particulares tienen derecho a optar por la certificación de Autorización de Funcionamiento o Reconocimiento Oficial, el cual otorga el Ministerio de Educación a través de sus Secretarías Regionales Ministeriales. En 2021 se reconocieron oficialmente 10 jardines infantiles en la Región de Antofagasta.

