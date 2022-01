¿Quieres ocultar las canas pero sin estropear el cabello? ¿Estás buscando un cambio de look pero no quieres algo muy radical ni someterte a una decoloración? Entonces aprende cómo hacer tinte de pelo casero, de forma fácil y para todos los colores de cabello. Sin duda alguna, no obtendrás los resultados de un tinte químico, ya que esto lleva en general tiempo y no brinda colores tan variados, pero al ser natural tu cabello no corre riesgos.

Tinte casero para pelo rubio

Antes de comenzar a hacer tinte de pelo casero rubio, es recomendable probar diferentes recetas en una pequeña porción de cabello, porque en ocasiones el pelo puede volver anaranjado o verde pálido.

Para la primera receta necesitamos:

1 litro de vinagre de sidra

40 gramos de raíz de ruibarbo

20 gramos de flores de caléndula

20 gramos de flores de manzanilla

El jugo de dos limones

60 gramos de miel

60 gramos de alcohol

Hervimos durante diez minutos los primeros dos ingredientes, agregamos las flores y el jugo de limón y cocinamos a fuego lento durante cinco minutos más. Finalmente mezclamos la miel y el alcohol. Debemos utilizar una cucharada de esta mezcla en un litro de agua, y enjuagamos el cabello con esto luego de lavarnos el pelo. Lo dejamos actuar 30 minutos, enjuagamos y secamos.

Otra opción es mezclar tres tazas de té de manzanilla con una taza de jugo de limón, aplicar en el cabello y dejar actuar 15 minutos. Enjuagamos y repetimos varias veces por semana hasta conseguir el color deseado. Si ya somos rubias y queremos aclarar el cabello aún más y darle luminosidad, podemos aplicarnos aceite de oliva o de coco y salir al sol para que acelere el proceso. Otra forma de acelerar cualquier proceso de tinte de cabello es envolverlo en papel de aluminio o secarlo con el secador.

Tinte casero para pelo castaño o morocho

Para obtener un cabello castaño o negro necesitaremos té negro -mínimo seis tazas- con diferentes concentraciones según el tono de cabello deseado, con una cucharadita de vinagre de manzana. Enjuagamos el champú con esta mezcla, colocamos un gorro de ducha y dejamos actuar durante 20 minutos. Luego lavamos con agua nuevamente.

Para una segunda opción necesitamos:

16 cucharadas de café

1 filtro

8 tazas de agua

Ponemos a hacer el café con estas proporciones en la cafetera, y esperamos que esté completamente frío. Una vez lavado el cabello y sin secar, colocamos un cuenco grande en el lavabo de casa, ponemos la cabeza hacia abajo dentro del lavabo, y echamos el café por encima. El líquido sobrante caerá en el cuenco, que volveremos a poner en el cabello cuantas veces podamos, repitiendo los pasos. Dejamos actuar 15 minutos y luego enjuagamos.

Tinte casero para pelo pelirrojo

Para conseguir un cabello rojo o con reflejos rojizos -eso dependerá del tono natural de tu cabello- necesitas el jugo de una remolacha y el jugo de una zanahoria. Mezclamos ambas y aplicamos este jugo luego de lavar el cabello. Colocamos un gorro de baño, secamos el pelo por 20 minutos y luego enjuagamos.

¿Ya has probado el tinte de pelo casero? ¿De qué color? Yo utilizo la miel para teñirlo y te aseguro que da resultados espectaculares, no dudes en elegir el método que más te guste e intentarlo.