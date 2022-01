Giannis Antetokounmpo habla sobre Kyrie Irving y sus problemas con los Brooklyn Nets

Kyrie Irving ha regresado a los Brooklyn Nets. El equipo le dio la bienvenida a Irving a “tiempo parcial” debido al mandato de Nueva York sobre los empleados no vacunados.

Como tal, Kyrie no se vio por ningún lado durante el choque de los Nets contra Giannis Antetokounmpo y los Milwaukee Bucks. Después del partido, se le preguntó a Giannis Antetokounmpo sobre el estado de vacunación de Kyrie Irving. La estrella de los Bucks procedió entonces a dar una elocuente respuesta a este difícil tema.

The Greek Freak hace un punto increíble aquí. Para la estrella de los Bucks, lo mejor que puede hacer como compañero en esta situación es decirle a su compañero por qué se vacunó y su razonamiento. Aparte de eso, no está en su posición obligar a alguien a tomar la vacuna en contra de su propia voluntad. Estos son hombres adultos aquí, capaces de tomar decisiones por sí mismos. Kyrie solo tendrá que lidiar con las repercusiones de su elección.

Giannis Antetokounmpo gave a very long, thoughtful answer when asked about what he’d try to do if he was in the position the Nets are in with Kyrie Irving: pic.twitter.com/fcsJW4sZuL

