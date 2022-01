Leonardo Vera: No entiendo de dónde salió este slogan de que Venezuela se arregló

El economista Leonardo Vera sostuvo este miércoles que Venezuela “no se ha arreglado” como dice el chavismo en materia económica, e hizo énfasis en las condiciones “muy precarias” en los servicios públicos que son “esenciales” para la actividad económica.

En entrevista al programa 2+2 de Unión Radio, el experto en temas económicos explicó lo siguiente: “Venezuela no se ha arreglado en esas dimensiones. No entiendo de dónde salió ese slogan, es muy mal slogan. Se han arreglado ciertos aspectos, quizás del acontecer económico más la calidad de vida del ciudadano no se ha arreglado. Está muy mal con 90% de pobreza, lo único que se puede esperar es un pequeño repunte del consumo, que es lo que ha venido ocurriendo pero de manera desordenada e informal”.

El también profesor universitario advirtió que la nación “sigue aislada de la comunidad financiera internacional y esto es algo que quienes dirigen la economía tienen que entender, Venezuela no va a despegar bien si no tiene el acompañamiento de la comunidad internacional que requiere un trabajo político, diplomático y de relaciones internacionales muy importante”.

“El minúsculo repunte económico no tiene vigor. Está concentrado en ciertos espacios geográficos, incluso intraurbanos”, destacó.

La dolarización parcial “es prácticamente irreversible”

Asimismo, advirtió que “los problemas de inflación y el alza de la vida seguirán siendo una de las mayores preocupaciones y de los mayores desafíos para las firmas y los hogares”.

“Venezuela ahora es un país bimonetario de facto y, en mi opinión, la dolarización parcial es prácticamente irreversible y representa desafíos para la política monetaria en el futuro”, concluyó.