Manicura rusa o todo lo que debes saber acerca de la tendencia de uñas que arrasa en redes

a manicura rusa se conoce desde hace años pero en España, ha sido Siberia Salón, el espacio que empezó a hacer esta técnica en Madrid que cada día gana más adeptos dentro y fuera de las redes sociales.

Y según Sofya Khasanova, una de las fundadoras de Siberia Salón, pionera en hacer esta técnica en su espacio de belleza, «no hay nada ruso en esta técnica: los primeros en utilizar los tornos con finalidad cosmetológica, no médica porque tradicionalmente se utilizaban en odontología, fueron los alemanes, y en particular fue el hijo del diseño de la marca Gehgol el que fabricó el torno de pedicura en 1968».

Pero la manicura rusa debe su nombre al hecho que en los países del este, y sobre todo en Rusia, esta técnica se ha convertido en la más extendida sobre todo gracias a su difusión en las redes sociales. Y no es tan sorprendente porque las rusas se cuidan mucho y la manicura es un #musthave diario para ellas e Instagram está lleno últimamente de uñas perfectas de perfiles rusos hechas con el torno y han sido precisamente las redes sociales las que han hecho que esta manicura sea tan famosa y esté dando tanto de qué hablar.

¿EN QUÉ CONSISTE LA MANICURA RUSA?

Desde el punto de vista técnico, la manicura rusa se realiza con torno y consigue una limpieza profunda de la uña quitando totalmente la cutícula. «Utilizando diferentes fresas o brocas, se retira la cutícula suavemente y se aplica el esmalte lo más cerca posible de ésta. Al hacerlo en el modo seco y aplicando de esta manera el esmalte, la manicura dura más tiempo y se pueden llevar las uñas perfectas durante más de tres semanas» nos cuenta Sofya Khasanova.

Es la técnica de manicura además es la más complicada porque sólo la pueden realizar las manicuristas más profesionales. «Requiere un trabajo muy meticuloso no sólo por el uso del torno sino también por la precisión que requiere la limpieza de la superficie de la uña», apunta la experta.

Y Khasanova nos cuenta que en su salón todas están formadas con cursos de formación especializados en este tipo de técnica que viene a costar unos 40 euros con uñas permanentes. De hecho, imparten cursos a cualquier profesional que se quiera formar en esta técnica en Madrid y en otras localidades de España.

LAS DIFERENCIAS DE LA MANICURA RUSA Y LA MANICURA CLÁSICA O TRADICIONAL

En cuanto a las diferencias o ventajas e inconvenientes de la manicura rusa frente a la manicura tradicional es que el resultado de la manicura rusa «es una manicura perfecta durante tres semanas mientras que las otras manicuras duran como mucho 10 días» nos comenta Khasanova. Y otra de sus ventajas es que, al no ser tan frecuente la manicura, la uña se endurece más y se conserva mejor.

¿DAÑA LAS UÑAS O LAS CUTÍCULAS LA MANICURA RUSA?

Si la manicura rusa se hace correctamente y de forma apropiada no daña la uña. Al menos eso es lo que nos cuenta Khasanova quien nos asegura que si esta técnica daña la superficie de la uña es «porque el trabajo no lo hace un profesional y algunos se quitan el esmalte permanente en casa o lo hacen en salones que no retiran adecuadamente el esmaltado por lo que se pierden parte de la capa de la misma uña y eso sí que es peligroso para la salud de las uñas».

LOS CONTRAS DE LA MANICURA RUSA

Tal vez, el único inconveniente de la manicura rusa es, quizás, que con esta técnica se quita toda la cutícula y algunas clientas a veces no se dejan y hay que saberlo antes de hacértela.