¿Olvidaste descongelar tu carne a tiempo? ¡Con este truco lo harás en un periquete!

¡Muy útil saberlo!

¿Eres una de esas personas que deciden qué cenar en el último momento? Entonces probablemente has tenido este problema. Todo el mundo se olvida de sacar la carne del congelador de vez en cuando. Podrías ir corriendo a la tienda más cercana a comprar más carne. De todas maneras, ¡esto no siempre es necesario! Hay muchas maneras de descongelar rápidamente la carne, pero no todas son realmente buenas. Especialmente no cuando se trata de descongelarla de manera segura.

No todas las formas de descongelar la carne son sanas.

Congelar la carne

No solamente se necesita un cuidado especial para descongelar, sino que también es importante congelar la carne correctamente. Si la carne se congela demasiado lentamente, los jugos de la carne se cristalizarán. Esto daña las paredes celulares de la carne. La carne no tendrá un sabor tan agradable y la textura parecerá apagada. Te podrás preguntar ¿cómo congelar la carne rápidamente? Siempre pon la carne en la parte posterior del congelador, cerca de la pared. Ese es el lugar más frío del congelador. Asegúrate de que el congelador esté más frío que -18°C y envuelve la carne en un empaque hermético para evitar que se escape la humedad. Si sigues estos consejos, tu carne se mantendrá tierna y el sabor se mantendrá sin cambios.

¿Durante cuánto tiempo puedes almacenar la carne congelada?

Hay muchos factores que entran en juego cuando se congela la carne. Depende de la calidad de la carne, o de cuándo la compraste, cómo se transportó hasta tu casa y cómo la almacenaste en tu hogar. Además, la calidad y la temperatura de tu congelador hacen una gran diferencia al almacenar carne. Aquí hay algunas pautas sobre cuánto tiempo se debe mantener la carne congelada.

Cuando se congela carne, una regla de oro es: cuanto más grande sea la tajada de carne, más tiempo se mantendrá fresca.

Conservar carne congelada: 6 meses

Conservar ternera, cerdo y cordero congelados: 3 meses, máximo



Mantener la carne picada: 2 meses



Mantener la carne congelada que ha sido preparada: 2 a 3 meses.

La temperatura ideal para la carne es de -18°C o incluso más baja.

Sano

Mucha gente piensa que no es un problema sacar la carne del congelador y ponerla en el mostrador para descongelarla durante el día. Suena ideal, solamente debes recordar coger la carne de la nevera en la mañana. Sin embargo, muchos expertos aconsejan en contra de esto. El pollo, la carne de cerdo y la carne de res, en particular, pueden propagar muchas bacterias desagradables cuando se descongelan de manera incorrecta. ¡Así que este método no es saludable para ti! Hay un truco mucho mejor y más fácil para evitar enfermarse con tus métodos de descongelación. Tu carne se descongelará en poco tiempo, mantendrá su sabor y textura y no te enfermarás.

El truco

Hemos encontrado un video con una solución increíble. Esta instrucción es recomendada por muchas autoridades de salud y seguridad. Con este truco, puedes descongelar pollo, carne de cerdo, cortes de carne u otros pequeños trozos de carne sin peligro de bacterias dañinas. ¡Y es muy simple, también! Todo lo que necesitas es un par de bolsas de almacenamiento de alimentos y una olla llena de agua caliente. ¡El truco tardará un máximo de 15 minutos!