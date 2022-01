Confieso que aunque me gusta tener mi casa limpia, darle a la «talacha» me da mucha flojera, por eso busco métodos de limpieza que me faciliten las tareas del hogar y me ayuden para no tenerlas que hacer diario.

Sin embargo, una de las zonas que más trabajo me costaba limpiar era la estufa, pues quitarle las manchas de comida, el cochambre y la grasa puede ser una labor titánica.

Para mi suerte, mi hermana me pasó el dato de unos trucos infalibles para lograr una estufa reluciente, los probé y ¡vaya que son insuperables!

Así que si quieres mantener tu estufa rechinando de limpia, te comparto estos trucos para quitar el cochambre y la grasa de la estufa de volada. Toma nota.

Truco 1

Mezcla 1/2 taza de vinagre blanco, con 1/2 taza de jabón líquido y 1 taza de agua. Aplica un poco de la fórmula sobre tu estufa y talla con una fibra.

Truco 2

En un molde con agua diluye una gotitas de amoniaco, ten mucho cuidado con tu piel, usa guantes, aplica sobre la estufa y las hormillas y talla con una fibra.

Truco 3

Mezcla el jugo de 7 limones con 3 cucharadas de sal de grano y 2 cucharadas de bicarbonato de sodio. Aplica sobre la estufa y hornillas y verás que arrasarán con la grasa y el cochambre en un abrir y cerrar de ojos.

Pon en marcha estos trucos para quitar el cochambre y la grasa de la estufa, ¡brillará como nunca!