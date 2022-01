Apagón de 2 horas en Barinas y Reverol dice que fue por ataque de la «derecha»

Usuarios en las redes sociales informaron sobre un apagón que se registró la tarde de este jueves 6 de enero en el estado Barinas por un lapso de dos horas, que también ocurrió en Táchira, Portuguesa, Carabobo, Mérida, Zulia y algunas fluctuaciones en Caracas entre las 2:00 y 4:00 pm.

Esto suceso ocurrió a pocas horas de llevarse a cabo las elecciones a Gobernador en el estado Barinas el 9 de enero y el ministro de Energía Eléctrica de Nicolás Maduro, Néstor Reverol, aseguró que se trató de otro “ataque” al Sistema Eléctrico Nacional y, a su juicio, esta acción “pretende” alterar los comicios del domingo.

Dos periodistas confirmaron a ND la duración del corte eléctrico. Uno de ellos, Wolman Linares, detalló que no solamente se registró la falla de la electricidad, sino también con la señal de Movistar que estuvo caída para llamadas y mensajes de texto durante cuatro horas entre las 7:00 am y 11:00 am del miércoles 5 de enero. Problema que se mantiene hasta el día de hoy: “se caen las llamadas y en el peor de los casos se cae la señal por hasta un hora”, dijo.

Agregó que en el mes de diciembre los cortes eléctricos fueron «con menos frecuencia» y cuando ocurrían, la interrupción era menor a las registradas antes de las elecciones del 21N.

Entretanto, Walter Obregón, indicó que muchos sectores en la región sufren por los constantes cortes eléctricos, incluso “en sectores urbanos que pudiesen calificarse como consolidados”. No obstante, resaltó que tras la llegada del candidato chavista, Jorge Arreaza, los apagones han disminuido en el estado pero asegura que esa “sensación de avance durará hasta el domingo”.

“Que miedo, después de 4 bajones, nos quedamos sin energía eléctrica en #Barinas, terror es ver en este momento que #SinLuz es tendencia en Venezuela”, expresó una persona en Twitter.

Esta situación del apagón en varios estados se sumó a la falla de la plataforma de Cantv y Digitel que tuvo una caída total a partir de las 6:00 pm, aseguró el Observatorio de Internet Ve Sin Filtro.