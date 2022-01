El Puma reventó su ira contra su nieta Galilea en plena celebración de su cumpleaños (Imágenes)

Una vez más El Puma dio de qué hablar por sus declaraciones, ya que arranca el 2022 y ya reveló por qué se distanció de su nieta, señalando así que la pandemia puso en jaque su matrimonio, aunque lograron rescatarlo, pero a pesar de todo este encierro terminó por unirlos más, aunque muchos querían saber si es verdad que Liliana Rodríguez, una de sus hijas mayores había hecho un acercamiento con él para limar asperezas.

Fue para el programa ‘’De Primera Mano’’ que el criollo indicó: “En mi corazón no hay ningún rencor, ningún odio, no puedo tenerlo… Cuando estás cerca de la muerte, pues perdonas a todo el mundo y tienes que ser sincero y honesto con Dios”.

Acto seguido, dejó saber que ya llegará el tiempo para que se dé esta reconciliación, además de asegurar que solo Dios sabe cuándo ocurrirá ese encuentro, por lo que dejó claro que está abierto al diálogo.

Ahora bien, sobre el cuestionamiento sobre su nieta, la cosa cambió y sacó las garras: “De estas cosas privadas no voy a hablar ni quiero hablar. Estas cosas que desmenuzan cierta parte humana que no es bonita”.

Agregó a su vez lo siguiente: “Estuvimos en el parto de Liliana (su hija) mi esposa y yo y la asistimos cuando estaba pariendo, recibimos a la nieta ahí. No quiero entrar en sus chismes, no me interesa y te agradezco, que no me toquen más el tema, porque no realmente no quiero hablar de eso”.

Finalizó comentando: “Yo a Galilea siempre le tuve amor porque es mi nieta, siempre la llevaba por la tienda, estábamos juntos… pero cuando comenzaron a atacar a Génesis, ahí corté tuve que decidir… entre ser feliz o ser infeliz para siempre”.

