Hacinamiento, golpizas y traslados acabaron con la vida de un preso de 22 años

Erick Rodríguez, un preso de 22 años de edad que fue enviado a la cárcel el 18 de octubre del 2016, murió a causa del hacinamiento, golpizas y los traslados que sufrió.

Su madre, quien declaró bajo condiciones de anonimato a la ONG Una Ventana a la Libertad, expuso los horrores que vivió el detenido.

Según el relato de su familiar, estuvo en malas condiciones de reclusión en los estados Anzoátegui, Distrito Capital y Guárico.

Fue condenado por el delito de homicidio en la ciudad de Puerto La Cruz, con una pena de seis años y ocho meses, siendo detenido en Barcelona, estado Anzoátegui.

De allí fue trasladado a la capital de la República, al Centro para menores en conflicto con la ley conocido como Ciudad Caracas; que está en la urbanización de El Cementerio.

Su madre denunció el hecho en Fiscalía, ya que tres días después, fue informada que su hijo había sido nuevamente trasladado.

LE PUEDE INTERESAR: DETENIDOS DOS GN POR GRABARSE BAJO PRESUNTOS EFECTOS DE ESTUPEFACIENTES +VIDEO

Aseguró que Erick pasó en Caracas una sola noche, en donde los funcionarios le dieron una golpiza.

Y aunque había cumplido 19 años, fue trasladado a este centro que está destinado a menores de edad.

Pero al día siguiente, Rodríguez volvió a ser trasladado a una comisaría del Cicpc, donde permaneció detenido dos años.

PRIVADO DE LIBERTAD CON GOLPES

Cuando Erick se encontraba detenido éste le contaba a su madre todos los maltratos y humillaciones que recibió.

El joven presentaba dolores en la pierna derecha, con problemas del nervio ciático; y un segundo diagnóstico indica que tenía una colitis.

El 2 de mayo de 2021, el hombre fue trasladado por quinta vez a una cárcel, esta vez la ubicada en San Juan de los Morros, estado Guárico.

Y en ese ese momento el hombre presentaba dolencias en la pierna derecha a consecuencia de los golpes.

Pasado un tiempo recibió una llamada de la directora de la cárcel guariqueña, para informarle que su hijo sería liberado.

Pero la felicidad de la libertad desapareció cuando vio que su hijo, de 22 años, ya no podía caminar.

“Cuando llegó allá uno de los custodios me dice que Erick ya no camina, fue traumático ver a mi hijo cuando me lo entregaron, sin caminar y pesando 40 kilos», dijo su madre.

El 14 de septiembre de 2021 el joven murió por sarcoma, ya que cuando salió en libertad tenía demasiada avanzada la enfermedad.

«Quiero que se sepa mi historia, él estando detenido estudió y tenía una buena conducta, nada de eso valió para darle una medida humanitaria a tiempo”; manifestó su madre a Una Ventana a la Libertad.