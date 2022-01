José Offerman así respondió a periodista venezolano

Es interesante saber la respuesta que el manager de los Tigres de Licey José Offerman dio a un periodista venezolano, en una rueda de prensa.

En efecto en una rueda de prensa post juego de los Tigres de Licey que ofreció el timonel de los azules José Offerman, el periodista venezolano Alfredo Villasmil hizo una intervención donde le dijo al manager que no le pareció un toque de bola que el ordenó, entre otros puntos relacionados con el club de los bengalíes.

A lo que Offerman le respondió a Villasmil de la siguiente manera: “En primer lugar el dirigente de los Tigres del Licey soy yo, no tu”.

Luego de ese momento Villasmil a través de su cuenta twitter explicó que si bien es cierto el no es manager, Offerman no es periodista, su trabajo es preguntar y el de él responder.

“Mi función como periodista es preguntar. Y sobre todo preguntar después de yo haber hecho un comentario en mis redes sociales. Si a Offerman no le gustó allá él. Yo no soy mánager ni él es periodista ni a mí me paga el Licey. Mi trabajo es preguntar y el de él, responder.”

