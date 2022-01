“No obligaré a Kyrie Irving a vacunarse”

En los Nets están conscientes que sus opciones de ganar el título, en su gran mayoría, pasan por la presencia de Kyrie Irving.

Una vez que se estrenó en la temporada 2021-22, el armador estrella de Brooklyn se volvió a poner en el ojo público. Su compañero de equipo, Kevin Durant, no dudó en reconocer la importancia que tiene el jugador de origen australiano en sus aspiraciones por levantar el anhelado Larry O’Brien.

“Ya le he dicho lo importante que es para el equipo y lo mucho que quiero que juegue cada partido, pero no voy a obligar a nadie a vacunarse. Eso no es algo que tenga que ver conmigo. ¿Se supone que tengo que obligarle a hacerlo para que pueda jugar al baloncesto? No, no voy a hacer eso”, comentó el dos veces campeón de la NBA.

Pase, Kyrie Irving. Lo estábamos esperando.pic.twitter.com/A8gQ4zlJqu — Hablemos De Básquet (@HDB_ok) January 6, 2022

“Hemos hablado acerca de nuestro deseo de que forme parte del equipo a tiempo completo, pero eso es algo que tiene que decidir él. Haga lo que haga, será su decisión. Nosotros tenemos que ser profesionales y estar listos para hacer nuestro trabajo, y cuando él se sienta preparado, nosotros también lo estaremos”, añadió ‘Durantula’.

En el único partido que ha jugador Irving en el año, los Nets ganaron con el #11 aportando 22 puntos, 4 asistencias y 3 rebotes en los 32 minutos que estuvo sobre la duela.

Kyrie Irving con el buzzer beater. Habemus último cuarto. pic.twitter.com/LebGG1DXE7 — Sexto Hombre (@6toHombreLATAM) January 6, 2022

“No he pedido ninguna explicación porque no creo que sea un papel que me corresponda tomar. Mi forma de enfocar este tema es que tengo que estar preparado para lo que pase. Ocurra lo que ocurra, tengo que seguir siendo yo mismo y actuar a mi manera, apoyando al equipo en lo que sea necesario. Cuando Kyrie esté listo para tomar su decisión, la tomará. De eso estoy seguro”, finalizó el campeón olímpico.

¿Crees que Kyrie Irving termine cediendo ante la presión que le ha impuesto la NBA?