Oración y fe, se vienen oportunidades milagrosas

Por Albeiro Meyer

Días de cambios, viajes y negocios. Esta es la proyección signo por signo del maestro Albeiro Meyer.

Puedes encontrarme en mis redes sociales como meyerc73.

20 de marzo al 20 de abril.

Planeta regente: Marte.

Metal: Hierro.

Piedras: Rubí y Diamante.

ARIES: SIGNO DE FUEGO

Sus virtudes: son un Ave Fénix se renuevan y empiezan de cero.

Para Aries es esto lo que ha de suceder; será este año el mejor, donde logran esa estabilidad en negocios, pareja, hijos y viajes. Cerrarán y firmarán ese contrato. Por fin culminan esa construcción, hacen mudanza, registran empresas y se ponen al día con impuestos; cambio o compra de vehículo, viajes dentro y fuera de su país, recuperan propiedad por medio de un desalojo, celebran nacimiento.

En el amor: todo será triunfo y estabilidad.

En la salud: todo estará mejor.

20 de abril al 21 de mayo.

Planeta regente: Venus.

Metal: Cobre.

Piedras: Esmeralda.

TAURO:SIGNO DE TIERRA

Sus virtudes: su desempeño y lealtad.

Para Tauro es esto lo que ha de suceder; la Fe y la oración por obtener esa gran oportunidad será un milagro hecho, harán grandes cambios en sus vidas, mejorarán sus finanzas, empezarán de cero en otro país donde las oportunidades no se harán esperar. El 2022 será un año de grandes bendiciones donde el esfuerzo habrá valido la pena, verán a sus hijos realizados profesionalmente y logran matrimonios. El campo espiritual les traerá esa casa y negocio que tanto pidieron, el arcángel Miguel les dará mucha protección y todos esos trámites en espera serán positivos para ustedes.

En el amor: veo estabilidad.

En la salud: veo reconciliación.

21 de mayo al 21 de junio.

Planeta regente: Mercurio.

Metal: Mercurio.

Piedra: Topacio y Ojo de gato.

GÉMINIS: SIGNO DE AIRE

Sus virtudes: la humildad y buen corazón.

Para Géminis es esto lo que ha de acontecer; su dolor y el no entender que la vida es un ciclo y nada es eterno, solo el tiempo sana las heridas. Llegó el momento de empezar un nuevo ciclo y el nuevo pronóstico dice lo siguiente; todo mejorará saldrán de deudas y reabrirán ese negocio, lo levantarán y todo empezará a mejorar. Lograrán esa mudanza, firmarán esa venta, recuperan bienes, ganan demandas, celebran cumpleaños, logran esa operación por salud, viajes de negocios e invierten en bienes raíces.

En el amor: todo estará muy bien.

En la salud: suelten el pasado y mejorarán presente y futuro.

21 de junio al 22 de julio.

Planetas regentes: Luna.

Metal: Plata.

Piedras: Perla y cuarzo cristal.

CÁNCER: SIGNO DE AGUA

Sus virtudes: su nobleza y gran amor por su seres amados.

Para Cáncer es esto lo que ha de acontecer; todo lo malo pasará y tendrán muchas bendiciones, lograrán ver a ese hijo o familiar libre de prisión ya que ha sido una lucha para hacer justicia, pero llegó ese gran día ya que muchas madres y padres de este signo verán a sus hijos y familiares triunfar en juicios penales o políticos y saldrán en libertad. Mejoran en sus finanzas, reapertura de negocios, viajes con muchos logros, gestionan pasaportes y permisos de trabajo, celebran embarazos y cumpleaños.

En el amor: matrimonio en planes.

En la salud: mejoría por operación.

23 de julio al 22 de agosto.

Planeta regente: Sol

Metal: Oro.

Piedras: Rubí, Diamante, Brillante y Ámbar.

LEO: SIGNO DE FUEGO

Sus virtudes: su fortaleza y esmero.

Para Leo es esto lo que ha de suceder; han venido pasando por depresiones y situaciones donde sienten que a veces nada vale la pena y la soledad no es buena consejera. Este nuevo ciclo los llevará a superar todo y empezar con pies firmes y con triunfo. Será este año el comienzo de grandes oportunidades en sus vidas. Logran ganar demandas, venden propiedad, invierten en mercancía por vías fluviales o de puertos, obtienen permisos y registran empresas con mucho éxito, celebran esa apertura de esa empresa donde los logros serán sus inicios, sus finanzas mejoran muchísimo, tendrán una buena racha, les llegara el amor y todo fluirá.

En el amor: ya todo esta dado.

En la salud: operación por estética.

23 de agosto al 22 de septiembre.

Planeta regente: Mercurio.

Metal: Níquel y Mercurio.

Piedras: Malaquita.

VIRGO: SIGNO DE TIERRA

Sus virtudes:son directos y claros en su mundo brilla la honestidad.

Para Virgo esto es lo que ha de acontecer; han tenido mucha paciencia para recuperar ese dinero el cual será recibido en su totalidad. En el mes 3 (marzo) del 2022 empezarán una sociedad, tendrán grandes bendiciones, será un gran año a nivel económico. Harán viajes de negocios donde ese bodegón o licores será un hecho, deberán hacerse protecciones para alejar las malas intenciones como robos. Tendrán créditos aprobados, celebran cumpleaños y ese paciente vencerá ese cáncer bajo el tratamiento, habrán encuentros muy oportunos y la fama será su guía.

En el amor: éxitos.

En la salud: todo fluirá.

23 de septiembre al 22 de octubre.

Planeta regente: Venus.

Metal: Cobre y Platino.

Piedra: Zafiro y Cuarzo Rosa.

LIBRA: SIGNO DE AIRE

Sus virtudes: su lealtad y creencia en la verdad.

Para Libra es esto lo que ha de acontecer; suelta el pasado, ya nada será lo mismo. Es mejor empezar de cero y no temer lo que no pasará, tus metas son primero y no debes atrasarlas por nadie ya que todo se dará para tú estabilidad. Van a lograr ese negocio, viajan en familia, celebran cumpleaños, firmarán contratos y reciben pagos pendientes. Logran la liberación de un preso político mediante una fianza o acuerdo.

En el amor: todo estará bien.

En la salud: tendrán triunfo en todo.

23 de octubre al 21 de noviembre.

Planetas regentes: Marte y Plutón.

Metal: Hierro y Acero.

Piedras: Turmalina y Granate.

ESCORPIO: SIGNO DE AGUA

Sus virtudes: son fieles y su amistad es honesta.

Para Escorpio es esto lo que ha de suceder; fue muy muy duro para muchos de los Escorpio vivir la decepción y la traición de quienes creíamos eran nuestros amigos, parejas y hermanos, pero llegó el momento de soltar y pasar esa página, todo mal se devuelve y para Escorpio es esto lo que ha de suceder. Superan sus miedos, emprenden grandes proyectos y negocios, firman contratos, culminan remodelaciones y abren ese negocio el cual será próspero. Viajan dentro y fuera del país, arreglan carros, celebran cumpleaños y tendrán el encuentro con seres muy amados, renuevan pasaportes.

En el amor: grandes propuestas y estabilidad.

En la salud: cuidarse mucho.

22 de noviembre al 20 de diciembre.

Planeta regente: Júpiter.

Metal: Estaño.

Piedra: Turquesa.

SAGITARIO: SIGNO DE FUEGO

Sus virtudes:son entregados y dedicados a sus ideales.

Para Sagitario es lo que ha de suceder; nada es eterno todo pasa y de cada experiencia queda un gran aprendizaje y tu no serás la excepción, este es el momento de soltar y decretar tu cambio y triunfo. Emprenderán grandes negocios, saldrán de sus deudas, el mes de febrero será el mes de los grandes logros, sus finanzas empezarán a tener grandes resultados, logran esa casa, arreglan papeles por viajes de negocios, celebran cumpleaños de hijos y familiares mayores, firman contratos y celebran el pago de un dinero por sucesión.

En el amor: algo nuevo comienza.

En la salud: tratamiento por estrés.

21 de diciembre al 20 de enero.

Planeta regente: Saturno.

Metal: Plomo.

Piedra: Ónix, Turmalina negra y Acerina.

CAPRICORNIO: SIGNO DE TIERRA

Sus virtudes: nacieron para mandar.

Para Capricornio es es lo que ha de acontecer; el 2021 un año difícil y de grandes aprendizajes ya pasen la página y activen este, su enero 2022, para recibir estas grandes bendiciones. Empezarán el año con firmas de contratos y recuperándose económicamente, harán tratos con personas de jerarquía y sociedades para emprender grandes negocios, venden y compran propiedad, harán viajes por placer y negocios, lograrán estabilidad para sus hijos y familia, celebran cumpleaños, mejorará la salud y tendrán un nuevo año en bendiciones.

En el amor: solo precaución.

En la salud: fertilidad.

20 de enero al 18 de febrero.

Planeta regente: Urano.

Metal: Aluminio.

Piedra: Zafiro azul y Lapislázuli.

ACUARIO: SIGNO DE AIRE

Sus virtudes: logran lo imposible.

Para Acuario es esto lo que hacer de suceder; todo comienzo empieza de cero y este nuevo año llegó cargado de grandes oportunidades y será para ustedes el mejor de los años, pudiendo recuperar el tiempo y el dinero perdido, porque serán muchos los buenos negocios en puerta. Logran por fin esa operación o transplante de órgano para ese ser amado donde el milagro se hará presente. Resuelven asuntos legales y de ventas por sucesión, harán viajes por asuntos familiares y para mejor calidad de vida, logran cargos importantes en la parte laboral, compran carros, celebran cumpleaños y bautizos, será a partir del mes de febrero donde esa estrella de la buena suerte tocará sus vidas.

En el amor: todo estará mejor.

En la salud: recuperación.

8 de febrero al 19 de marzo.

Planetas regente: Neptuno.

Metal: Platino.

Piedras: Aguamarina y cristal de roca.

PISCIS: SIGNO DE AGUA

Sus virtudes:no conocen el mentir, son directos, de hecho el pez muere por la boca.

Para Piscis es esto lo que ha de suceder; fue duro el despedir a seres amados porque murieron y porque se fueron lejos de ustedes. El año anterior fue de despedidas de aprendizajes y de saber quienes eran los verdaderos amigos. Hoy comienza un nuevo y maravilloso día donde las oportunidades serán para lograr su bienestar, su casa propia, logran ese negocio el cual será un triunfo rotundo, arreglan pasaportes por motivos de viajes, se reúnen con seres queridos y celebran la recuperación de esa operación cardíaca. Invierten en repuestos de carros y motos, reciben visita de otro país.

En el amor: mejoran las relaciones.

En la salud: alergias tomen sus cuidados al respecto.

