Autoridades buscan a tres adolescentes desaparecidos en río Sarare tras bautizo

Tres jóvenes de 12,15 y 17 años de edad, integrantes de una congregación evangélica, se encuentran desparecidos, luego de que fueron bautizados en el río Sarare, en la población de Guasdualito, municipio Páez del estado Apure. Las autoridades del cuerpo de bomberos de la localidad presume que fallecieron por ahogamiento.

La información preliminar indica que el ritual evangélico se realizaba en el sector La Manga y la familia se quedó a disfrutar del río, posterior a la ceremonia. Los tres jóvenes son buscados por los organismos de socorro. Por razones de ley se omiten sus identidades.

Se conoció por versiones del mismo cuerpo de bomberos local, que los tres jóvenes y su familia, este sábado 8 de enero, habían participado en un ritual de bautizo de una iglesia evangélica en la que se congregaban.

De acuerdo a versiones institucionales, los jóvenes fueron arrastrados por más aguas al sector La Manga del río Sarare donde habrían muerto por inmersión. Se explica que los adolescentes no saber nadar.

Las autoridades y organismos de socorro, junto a canoeros y lugareños iniciaron las labores de búsqueda. Abraham Méndez, comandante de los bomberos, hizo un llamado a los habitantes de las comunidades ribereñas a informar si ven algún cuerpo aguas abajo. Puso a disposición para cualquier alerta el número 0278-332-0351

Reporte no oficial

Reportes no oficiales difundidos a través de redes sociales aseguran que este domingo, 9 de enero y lunes 10 fueron rescatados dos de los tres adolescentes que se ahogaron en el río Sarare.

A las 11:08 pm del domingo se encontró a Cliver (17) y a las 1:50 am de este lunes a Cleiver (15). Continúa la búsqueda del tercer cuerpo del joven de 12 años, informó el usuario de Twitter Junior Prieto. Sin embargo, las autoridades, hasta las 10:00 am, cuando se redactó esta nota, aún no se pronunciaban sobre el rescate.

Bianile RivasSucesos

