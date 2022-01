Dulce: Cascos de Parchita

No hay nada más rico que comerse unos cascos de parchita. En realidad, no se cual es el origen de este delicioso postre venezolano, pero puede ser que en alguna casa donde no se bota nada, se quiso aprovechar con creatividad lo que quedaba de un refrescante jugo de esta fruta tropical. Maracuyá, passion fruit, o como le decimos nosotros, parchita, se da muy bien en la Tierra de Gracia y por lo tanto es protagonista importante en deliciosas recetas como tortas, pays, cocteles, entre otros.

Ingredientes:

6 parchitas amarillas, firmes y lisas (no uses las que están arrugadas)

1 taza y media de agua

1/4 taza de azúcar

Opcional: Clavitos, guayabitas o malaguetas (1/2 cucharadita) y una conchita de cascara de limón.

Para acompañar: queso crema Philadelphia.



Preparación: Lava muy bien las parchitas y con una cuchillo o con un pela papas retira la cascara amarilla que las recubre. Una vez listo, córtalas por la mitad, saca la pulpa. Retira la delgada piel blanca que tiene adentro.

Las cáscaras ponlas a hervir durante 30 minutos hasta que se ablanden un poco. Luego, toma el agua donde se cocinaron y mételo a la licuadora coloca con la pulpa, para luego pasar ese jugo por un colador.

A los cascos se le agrega el jugo de parchita, el azúcar, los clavitos, la conchita de limón y las guayabitas o malaguetas hasta que se forme un almíbar. Revuelve con una cuchara de madera con cuidado.

Los cascos deben transparentarse un poco y el liquido debe tornarse algo espeso. El tiempo de cocción es de aproximadamente unos 40 minutos. Déjalos enfriar.

Guárdalos en la nevera en envases de vidrio con su tapa.

Se sirven dos cascos por comensal y si deseas puedes acompañar con un poquito de queso crema.