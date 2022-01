EEUU | Afirman que detenido por asalto en Miami acosó a muchas mujeres

Un hombre de 32 años y nacionalidad libanesa detenido por haber presuntamente entrado en la habitación de una mujer que se alojaba en un hotel de Miami Beach e intentar agredirla sexualmente fue denunciado previamente por numerosas mujeres por delitos similares en esta ciudad y también en su país, informó este domingo un canal de televisión local.

Marwan Habib fue detenido el viernes pasado en su residencia como presunto autor del asalto sufrido en noviembre pasado por una turista alojada en el hotel Victor de la turística calle Ocean Drive y ese mismo día compareció ante una jueza que lo acusó formalmente.

Pero ese puede ser solo uno de sus problemas con la justicia, según el canal 7 de noticias de Miami, que afirma que docenas de mujeres habían informado a la policía previamente de que fueron acosadas sexualmente por él.

