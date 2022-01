Horóscopo del 10 de enero 2022 de Mhoni Vidente

Este lunes 10 de enero del 2022 los astros presentan una alineación inusual que tendrá efectos en todos los signos del zodiaco, es por ello que la ayuda de Mhoni Vidente nos vendrá de maravilla.

ARIES

Este lunes deberás encomendarte a tu ángel guardián, coméntale tus problemas, ponlos en manos De Dios y trata de hacer lo posible para que logres lo que deseas. Cuídate de enojos sin razón y estrés y mejor enfócate en una dieta y régimen de ejercicio para que te puedas mantener de lo mejor. Se sincero en el amor y no tengas dos parejas a la vez.

TAURO

Para los Tauro este lunes podrían presentarse situaciones ajenas a su control, esto podría provocar que estes irritable todo el día y te puedas cruzar con muchas energías, trata de estar tranquilo y serénate. Debes aprender a vivir con menos tensión y sufrimiento, que tu carácter no domine tanto tu vida, así que relájate y empieza con ejercicio y alimentación mejor. Cambios radicales de trabajo, te invitan a salir de viaje en estos días y vas con el doctor para un chequeo.

GÉMINIS

Este lunes deberás poner de tu parte para salir adelante de los problemas que te agobian, nadie va resolverlos por ti y es momento de tomar cartas en el asunto. Tus colores de la abundancia: amarillo y negro. Tus puntos positivos para este año son la honradez, la inteligencia en proyectos nuevos de trabajo, la equidad para los demás y la nobleza de aceptar tus errores y logros en este 2022.

CÁNCER

Un lunes para crecer espiritualmente, con el año en curso es momento de delimitar todo lo que necesitas para lograr tus objetivos este año y atraerlos a tu vida. Tendrás una semana de estar corriendo para poder ponerte al día en cuestiones de tu trabajo, recuerda pagar tus colegiaturas para que puedas volver a estudiar. Es el momento de quererse uno mismo, es decir, olvida un poco eso de traer pareja y disfruta de tu soltería.

LEO

Reúnete con tus amigos del pasado, es normal que a veces te sientas con ganas de progresar y llegar mucho más lejos pero no por ello debes entrarle a la soberbia con las personas que te quieren. Esta semana tendrás la buena suerte de tu lado y te llegará un dinero extra por un trabajo pasado. No le mientas a tu pareja para no dañar tu relación amorosa

VIRGO

Este lunes podrías invertirlo en cambiar las cosas que no te gusten de tu hogar, esto para cambiar la energía y saber cómo conducirte durante este año que recién comienza. La recomendación es tomar siempre muchos líquidos naturales para limpiar tus órganos. Tus metales: mercurio y plata. Tus colores mágicos: el azul marino y el gris.

LIBRA

Estas entrando en una etapa muy complicada para tu signo, estas decidiendo sobre cosas que podrían cambiar para siempre el rumbo de tu vida y esto te tiene estresado, relájate y que pase lo que tenga que pasar. Recuerda que el órgano que domina tu signo son los riñones y las vías urinarias, por eso siempre debes llevar una dieta balanceada y cuidarte de las infecciones que pueden provocarte malestares en tu organismo.

ESCORPIÓN

Este lunes podrás poner más atención a las situaciones de casa, recuerda que no todo son amigos y trabajo, también debes tener tiempo para la familia y sus necesidades. El punto positivo de los Escorpión es que son valientes, no tienen miedo a los retos y son capaces de romper tradiciones; sincero y comprensivo, siempre son buenos amigos y les gusta ser maestros por su capacidad de enseñanza.

SAGITARIO

Para el lunes debes de poner en perspectiva si lo que estas haciendo hoy te va llevar a donde quieres estar mañana, nadie mejor que tú sabe que en la vida nadie te regala nada, a trabajar por tus sueños. Semana de mucho trabajo por auditoría y cierre anual. Te llega la invitación a una fiesta en la que te vas a divertir mucho. Tramitas impuestos y pagas de colegiaturas.

CAPRICORNIO

Estas en tu mejor época del año y debes aprovecharla para crecer espiritualmente y mentalmente, este inicio de año comienza una nueva carrera o actualízate con un curso sobre tu profesión. Será una semana de regalos por tu cumpleaños. Te invitan a salir de viaje. Empiezas un curso de idiomas o relaciones internacionales. Cuidado con las traiciones amorosas.

ACUARIO

Se acerca tu mejor época del año, este lunes tómalo con calma, cumple con lo que te pidan y no dejes de trabajar ni que los pensamientos negativos te abrumen. Los Acuario son muy trabajadores, casi incansables; innovadores y sinceros, les gusta la moda y no les parece las amistades falsas; muy independientes de los demás, es decir, que casi anda solo. Tus números de la suerte son el 1 y 16.

PISCIS

Este lunes sales de viaje para ver a un familiar lejano que no la está pasando bien, trata de transmitirle todo tu cariño y apoyo para que sepa que no está sólo. Realizarás trámites de un préstamo para una casa. Recibes un regalo que no esperabas. Cuidado con problemas de chismes en la escuela o trabajo, sé discreto.

