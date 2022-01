La lista de los ganadores de los Globos de Oro

Las películas The Power of the Dog (“El poder del perro”) y West Side Story fueron las grandes triunfadoras de la edición 79 de los premios Globos de Oro que se llevó a cabo lejos de los focos en medio de una controversia por la falta de diversidad del jurado.

La ceremonia, comúnmente conocida como la antesala del Óscar, se llevó a cabo en el hotel The Beverly Hilton en Los Ángeles y los ganadores fueron anunciados en actualizaciones minuto a minuto por Internet, luego de que la NBC decidiera no transmitir el evento por la polémica.

The Power of the Dog, dirigida por la neozelandesa Jane Campion, fue elegida mejor película de drama y West Side Story, de Steven Spielberg, fue reconocida como mejor comedia o musical.

Los galardonados en esta edición son:

Mejor serie de drama: ‘Succession’

Mejor serie de comedia o musical: ‘Hacks’

Mejor directora: Jane Campion por ‘El poder del perro’

Mejor guión: Kenneth Branagh por ‘Belfast’

Mejor actriz en una película de drama: Nicole Kidman por ‘Being the Ricardos’

Mejor actor en una película de drama: Will Smith por ‘King Richard’

Mejor actriz de comedia o musical: Rachel Zegler por ‘West Side Story’

Mejor actor de comedia o musical: Andrew Garfield por ‘Tick, Tick…Boom!’

Mejor actriz de TV (drama): Michaela Jaé Rodriguez por ‘Pose’

Mejor actor de TV (drama): Jeremy Strong por ‘Succession’

Mejor actriz de reparto: Ariana DeBoss por ‘West Side Story’

Mejor actor de reparto: Kodi Smit-McPhee por ‘El poder del perro’

Mejor actriz de TV (musical o comedia): Jean Smart por ‘Hacks’

Mejor actor de TV (musical o comedia): Jason Sudeikis por ‘Ted Lasso’

Mejor actriz de reparto en TV: Sarah Snook por ‘Succession’

Mejor actor de reparto en TV: O Yeong-su por ‘El juego del calamar’

Mejor banda sonora: ‘Duna’

Mejor canción original: ‘No Time to Die’ de Billie Eilish.

Mejor miniserie o película para TV: ‘El ferrocarril subterráneo’

Mejor actriz de miniserie o película para TV: Kate Winslet por ‘Mare of Easttown’

Mejor actor de miniserie o película para TV: Michael Keaton por ‘Dopesick’

Mejor película en lengua no inglesa: ‘Drive my Car’ (Japón)

Mejor película de animación: ‘Encanto’

