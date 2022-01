Le cayeron encima a Carmen Julia Alvarez tras publicar imagen con Daniel Alvarado

Al cumplirse un año y medio del fallecimiento de el actor y cantante venezolano Daniel Alvarado su ex esposa Carmen Julia Álvarez lo dudo el dedicarle unas emotivas palabras en su memoria.

«Año y medio Daniel! 18 meses! No me acostumbro a que mi gran amigo no está! Si, mi mejor amigo. Como hablábamos cosas que solo tú y yo sabíamos! Como me hace falta que me escuches lo que me pasa! Que me mandes un mensaje de voz para saber de ti! Y como necesito reírme contigo! Este Diciembre también fué distinto sin ti», escribió junto a una imagen con el recordado actor.

«Muchas fechas son distintas sin tí. Hoy te quise escribir, por que hablar contigo lo hago siempre, y se que me escuchas! Bendícenos (cosa que te gustaba hacer) y dame ese apoyo que siempre tratàbas de darme», agregó.

«Tú sabes!! Y como siempre: Gracias! Gracias por los últimos años, meses, días! Gracias por estar! Como haces falta!! Y no te digo que nos vemos pronto por que sabes que tengo mucho que hacer por aquí! Mucho que contarle a los nietos que solo yo sé! Gracias Daniel», finalizó.

Recordemos que, Carmen Julia Alvarez y Daniel Alvarado estuvieron casados por 15 años y se divorciaron en el año 1993. Sin embargo, tiempo después el cantante se casó con la actriz Emma Rabbe con quien se mantuvo hasta sus últimos días.

Por otra parte, seguidores en redes sociales criticaron a Carmen Julia por no superar el fallecimiento de Daniel y hasta le pidieron que buscara ayuda psicológica.

por GossipVzla.

Únete a nuestro Canal en Telegram

Únete a nuestro canal en Facebook