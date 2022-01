México | Campaña adelantada | Capital México

El Pico del Pollo |

Por: Alfredo Albíter Sánchez

Por lo menos en el Valle de Toluca, este alado ya encuentra bardas, asegurando ya le toca a Morena gobernar la entidad y pues miren, no llamaré a votar o no por algún partido en especial, cada quien azuzamos nuestra responsabilidad. Sin embargo, al entender se trata de una campaña estatal, no puedo evitar comentar el mal tino para quién o quiénes la diseñaron.

La verdad con el tiempo aún faltante debieron tropicalizar la misma y segmentar los mensajes. Me explico; para nada creo, -y menos en este momento- sea una buena idea recordarle a la gente de Toluca el desastre dejado por Juan ROBOlfo Sánchez Gómez (insisto no es autoría mía) en la comuna…

Lo prometo leí el mensaje en la barda y como reflejo me acordé de quien se acaba de ir por la puerta de atrás y mi inconsciente dijo “nel” otro así y en algo más grande “noup”. Quizás estén apostando al tiempo para que los votantes olviden todo el “desastre” dejado por alcaldes y alcaldesas morenistas.

Según la experiencia propia y otras, no hay tiempo suficiente…Y no lo hay por algunas razones que pasan por la Legislatura mexiquense…La primera es el llamado del líder morenista en el Congreso, Maurilio Hernández a su bancada para no aprobar el financiamiento solicitado por el Ejecutivo para este año…

Escucharemos sus razones, pero a bote pronto se antoja una especie de “vendetta” o “carta de negociación” para quienes llegaron con la franquicia de Morena y metieron el choclo hasta el fondo. Me explico en corto; si no los exhibes, si no presionas para llevarlos ante la autoridad, pues damos el sí al financiamiento…

Otra, una vez comprobado el beneficio irá directo a la población, significa dificultad para lograr lo dicho en las bardas y pues no…La grilla por encima de la ciudadanía. ¡Chiale qué rústicos!

La rabadilla del Pollo

Pollos en el tejado me dicen, los alcaldes y alcaldesas priistas ya andan a todo vapor en sus recién estrenadas gestiones municipales, -como debe ser- en algunos trabajando con muchas, muchas limitaciones, ¿en algún momento habrá pronunciamiento del CDE del PRI para darles fuerza en aquellos municipios donde les entregaron un desbarajuste de administración, los dejarán a su suerte o sólo pedirán espacios?…

Ni ocho días pasaron de iniciada la gestión y la secretaria particular del director de Gobierno del Ayuntamiento de Toluca, -por cierto herencia de la administración pasada- Jessica Fragoso, ya refrendó su prepotencia, sólo que ahora sí ya la mandaron a la goma los y las trabajadoras de esa área, -obvio cansados de sus groserías y demás-.

Obvio, además de pararla en seco, ya buscan hablar con el titular del área para hacerle saber las cosas. Claro, entendiendo las formas son totalmente diferentes…

Por hoy, cierro pico. Shalom.

