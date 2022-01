No debemos minimizar a ómicron por ser menos letal

El médico infectólogo Julio Castro señaló que la nueva variante del coronavirus, ómicron, si bien es de menos letalidad, no se debe minimizar porque “el virus no se está debilitando” y resaltó que países empiezan a colapsar, entre esos, Estados Unidos, por el repunte de casos y hospitalizaciones.

“La tasa de mortalidad es baja en comparación con otros momentos, pero cuando hay una afluencia de pacientes, la calidad de atención se deteriora y esa merma puede tener una traducción de mortalidad porque las emergencias se llenan y hay médicos infectados. Todo eso genera una mortalidad extra que no debemos minimizar el hecho de que ómicron es de menor letalidad. Por el momento, la transmisibilidad es preocupante, pero pensamos que así como apareció rápido, estimamos que desaparezca en un mes”, expresó a Unión Radio este lunes 10 de enero.

¿Qué foto podemos tomar actualmente del coronavirus?

“El número de casos del promedio semanal es casi 2.5 veces mayor desde que inició la pandemia y hay un aumento sincrónico de los cinco continentes que nunca había pasado antes. Ómicron avanzó en el mundo entero de una manera rápida y eso explica la transmisibilidad de los casos. Hay otras implicaciones de tantas personas enfermas al mismo tiempo”, dijo.

Se habla de “flurona” y de “deltacron”… ¿esto será para siempre?

Castro señaló que la mezcla de influenza con covid no es algo que le preocupe, porque un paciente puede tener dos enfermedades o más. Lo que sí le preocupa es que se den más mutaciones y pueda venir una variante “más letal y transmisible” pero que no se puede prever ahora, sino que se debe estar pendiente. “Las variantes se producen donde hay mayor transmisibilidad”.

¿Cuáles son sus recomendaciones sobre el regreso a clases y a los trabajos?

“Los datos oficiales de esta semana cerraron con más casos que la semana anterior que es una tendencia contraria a las últimas semanas. Pienso que si empieza a ser difícil la contención del virus, se deben tomar medidas con respecto al retorno a clases y la circulación”, comenta.

El médico considera que no se deben bajar las medidas de seguridad y reitera la recomendación que se ha dicho desde el inicio de la pandemia: el uso del tapabocas y evitar las reuniones en sitios cerrados. “El tapabocas es un gran aliado, nos protege de la infección y hay que evaluar caso por caso en cada uno de los centros y estados para ver la situación de transmisión. Se debe hacer un censo en las escuelas y tomar decisiones ajustada a la realidad de cada uno”.

No obstante, Castro resaltó que Venezuela no está a los niveles de emergencia como en otros países. “En Estados Unidos hay hospitales colapsados y Venezuela todavía no está en ese momento”, reiteró.

¿Cómo ve que marcha la vacunación?

“Estamos haciendo encuestas mensuales porque no hay cifras oficiales en relación a eso. Nuestros datos –hasta noviembre- y proyectándolos hasta ahorita estamos alrededor entre el 55% y 60% de vacunados en adultos mayores de 18 años con las dos dosis. Con la tercera dosis casi nadie porque apenas comenzó la semana pasada. El proceso ha ido lento en Venezuela y tenemos que completar ese esquema base de vacunación porque a mayor cantidad de gente vacunada, mayor será la muralla de protección contra el coronavirus e ir en camino a una vida medio normal”.