Nueva Esparta | Usuarios de los servicios de Cantv requieren respuesta a sus reclamos

Los recientes problemas presentados con los servicios de internet y telefonía móvil por fallas en la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) y Digitel, afloro las innumerables quejas del servicio telefónico Cantv, en hogares insulares, que manifiestan la falta del servicio telefónico e internet desde hace algunos meses, otros con menos suerte entre los tres o cuatro años.

Tal es el caso de la señora Betzabeth Ruiz en el sector de Bella Vista, quien indicó no tener el servicio de teléfono, y estar sin línea de Cantv desde hace cinco años, a pesar que dijo “Continua pagándolo, se pregunta por qué?”.

Asimismo, Marisol Rodríguez habitante de Porlamar, comentó que se encuentra sin servicio desde hace un año, cuando empezó a presentar la falla y que a pesar que lo ha reportado, continúa pagando la factura, sin gozar del mismo. “Me siento atada, decepcionada sin nadie que le dé respuesta al caso ante la falta de servicio”.

La también afectada Lucia Águila Muñoz quien vive en la calle Jesús María Patiño manifestó que tiene más de tres años pagando el teléfono Cantv sin el servicio, dijo “Lo he reclamado cientos de veces y no ha habido manera de que lo arreglen, no tengo internet, no tengo wifi, esto es un problema muy serio para la familia”.

Señaló que igualmente ha estado pagando el servicio telefónico, porque me han dicho que si reclamo y no esta pago el servicio, el día que le den respuesta a su reporte, si tiene deuda no se lo arreglan, por lo tanto lo pagó religiosamente para nada porque no gozó del mismo, pero siente que reclama y reclama y esos reclamos son inútiles.

Refirió que es algo totalmente insólito que no cuente con línea telefónica cuando su vivienda está cercana y diagonal a la sede principal de Cantv.

Exhortó a la compañía telefónica a dar soluciones a los continuos reclamos, “Son más de tres años sin teléfono, no tengo deuda, pero este es el único país en el que se paga un teléfono que está fuera de servicio, en otros países sino le han arreglado la falla, no tiene porque pagar”, acotó.

Por otra parte la señora Daisy Rojas quien vive en el sector Palguarime y se encontraba en la sede principal de Cantv, comentó que estaba allí para verificar si su línea estaba activa en vista de que su casa se le inundó el año pasado, y el teléfono se le había dañado, no sabía si su línea estaba activa en la zona, o se lo habían asignado a otra persona, aunque también aseguró le descontaron el pago, aunque no estoy usando el servicio.

En la sede intentamos contactar a la gerente de la compañía para conocer las razones de las fallas, o falta del servicio telefónico, sin ningún éxito, porque no se encontraba en las instalaciones. Sin embargo pudimos observar que a los usuarios que llegaban con algún reclamo les indicaba que debían ir a las oficinas del Centro Comercial Sambil porque oficinas solo eran administrativas.

Medida tomada porque se pudo conocer que a finales del año, suscitó en la sede principal un inconveniente con un joven que manifiesta la incompetencia de la gerencia.

El Sol de Margarita