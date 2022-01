Pacientes siguen pasando precariedad en Hospital Luis Ortega

Reporte Confidencial – Carolina Arias | Familiares de enfermos que por emergencia acuden al hospital Central Luis Ortega, denuncian que se mantiene la precariedad y con ello el riesgo de vida de las personas.

Afectados directos denunciaron un familiar que fue trasladado al hospital con colvusión por fiebre y alta tensión, no pudo ser atendido por falta de médicos.

«Fue horrible, casi se nos muere la viejita. El dolor más grande es que la llevamos al hospital y no había médicos, la pusieron en el piso en una tabla, y para estabilizarla había que salir a comprar todo porque no había nada. No había una inyectadora, no había yelcos, solución fisiológica ni mangueras de goteo. Para sacarla de allí nadie nos ayudó, no había silla de rueda, ni camilla. Como pudimos la levantamos y en un taxi nos fuimos a Salamanca que fue donde la atendieron».

La situación lleva a recordar que desde el año 2017 los gremios médicos de Nueva Esparta declararon en en emergencia el sistema de salud, básicamente por las fallas y falta de equipos e insumos, sin embargo no hubo correctivos.

Ha habido cambio de directores, dotaciones esporádicas, pero al final pareciera que no se cristaliza ninguna mejora.

De manera permanente los gremios han seguido denunciando la situación y alertando el abandono de las plazas de trabajo por las críticas condiciones para atender a los pacientes.