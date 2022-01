Administración Biden se reunió con familiares de exejecutivos de Citgo

La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo una reunión de alto nivel con los familiares de los seis exejecutivos de Citgo, detenidos en Venezuela.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, informó que participó en el encuentro con los familiares y prometió trabajar por la liberación de los estadounidenses.

“Agradecido por la oportunidad de hablar hoy con las familias de ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente en Venezuela para escuchar sus preocupaciones y asegurarles el apoyo de los más altos niveles del gobierno de los Estados Unidos”, afirmó Blinken en un mensaje divulgado en Twitter.

“Seguiremos trabajando incansablemente hasta que sus seres queridos queden libres”, agregó el jefe de la diplomacia estadounidense.

Grateful for the opportunity today to speak with families of wrongfully detained U.S. nationals in Venezuela to hear concerns and assure them of support from the highest levels of the United States government. We will continue to work tirelessly until their loved ones are free.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 10, 2022