Aprende hacer lámpara árbol hecha con alambre

Esta no es la primera lámpara con la que me enfrento, pero si es la primera vez que utilizo el alambre como material principal de un trabajo, y la verdad, me ha encantado el resultado. De manera fácil y rápida nos podemos hacer una lámpara de mesa muy decorativa.

Hace meses Natalia y Sergio de LOWCOST por el DIY me propusieron participar en su

Un reto la mar de simpático que consiste en hacer un trabajo con materiales que no utilices habitualmente o que no sean de tu «zona de confort». Esa apuesta me gusto mucho, y eso que he tocado casi todos los palos cuando de manualidades se trata jajaja, pero el alambre me faltaba.

Estoy segura que ya conoces a estos chicos de Lowcost por el DIY pero si no es así, ya tardas. El reciclaje es para ellos muy importante y es el protagonista en la mayoría de sus proyectos. A mi me tienen enamorada y no paro de aprender con ellos.

Lo primero será preparar los alambres a la medida de la que queramos nuestra lámpara. Utilizaremos un alambre no demasiado fino, más vale que sea grueso.

El siguiente paso será formar la «estructura» del árbol uniendo los trozos de alambre con cinta adhesiva o cinta aislante hasta tener una forma más o menos creada. Tendremos en cuenta las ramas a dejar en base a las lámparas que tenga nuestra tira de LED´s. Para que no nos sobren luces ni nos falten demasiadas.



Colocaremos la tira de lámparas LED también con cinta adhesiva de manera que las lámparas queden en los extremos de la estructura.

Le daremos consistencia a nuestro árbol creando un tronco y ramas a base de «forrar» la estructura de alambre con pasta flexible de secado al aire que nos va a dar ese aspecto de tronco.



Para finalizar, tan solo aplicar una pintura en spray acorde a nuestra decoración. A mi me ha gustado un pintura gris, que rompe mucho con lo que debe ser un árbol, pero da un aspecto moderno. Para ello deberemos tapar primero, con cinta de carrocero, todas las lamparitas. Recordar que las pinturas en spray se deben usar en espacios bien ventilados. Te recuerdo los materiales que vamos a necesitar para esta lámpara tan chula: Alambre (mas bien grueso) Cinta adhesiva o cinta aislante Pasta flexible de secado al aire Tira de luces LED Pintura en spraySi te has quedado con las ganas de ver más sobre esta lámpara tan original te propongo ver este vídeo donde tienes el paso a paso para que hagas tu lámpara sin problemas: