Cabello rojo: ¿cómo saber si te queda o no?

Si deseas saber si te queda el pelirrojo debes leer hasta el final esta nota. Este color de cabello definitivamente es para mujeres que son atrevidas.

El cabello rojo es hermoso y seguro muchas de nosotras hemos querido utilizarlo. Así como otras lo han probado, pero sin mucho éxito. Este color tiene muchos matices, lo que lo convierte en un tono fabuloso para jugar y que todas podamos utilizarlo según nuestras características personales.

¿Cómo llevarlo con acierto?

El gran problema de este color es que no todas podemos utilizar los tonos anaranjados que hay. No obstante, no te preocupes, hay un montón de trucos para que puedas teñirlo de rojo. Dejar tu cabello en su color natural como base y llevarlo a un degradado puede ser uno de los mejores trucos que existen. Por último, no todas tenemos este tono de piel porcelana natural al estilo de Merina de Valiente. Los degradados y las luces de color rojizas pueden ayudar a darle luminosidad a nuestro rostro. Así que, si quieres usarlo, no te quedes con las ganas.

Rojizo amarronado

Si tienes el cabello oscuro o castaño, esta puede ser una excelente opción para lucir pelirroja. Puedes pedir que te hagan algunas luces o bien, un balayage. Finalmente, el tono de rojo que se aplica a los cabellos castaños tiene que ser mucho más vivo. La razón es que, si el matiz fuera hacia el naranja, perderías temperatura. Es decir, te verías muy pálida. Normalmente, las chicas castañas naturales tienen la piel cálida. Es muy importante que al cambiar de look busques conservar la temperatura de tu cabello. Así evitas que el color se vea extraño, sobre todo si te vas a hacer un cambio tan drástico.

Blorange

El blorange es ideal para las chicas que se broncean. Es un color que se adapta perfecto a las chicas con melenas castañas claras o bien rubias. Este color se ve precioso en diferentes peinados. No es difícil de teñir, pero sí requiere de constante mantenimiento. Si tienes el color rubio natural es probable que no necesites decoloración. Si tienes el cabello oscuro, no te recomiendo mucho este color, ya que su mantenimiento va a ser bastante arduo y la decoloración es invasiva.

Pelirrojo natural

Chicas con piel cálida y blanca, si quieren usar un tono zanahoria les recomiendo que consulten a un profesional. La mezcla de pigmentos para hacer este tono puede ser todo un reto. La persona que te hace el tinte debe tomar en cuenta nuevamente la temperatura de tu piel para ver la cantidad de naranja, café y amarillo que deberá mezclar.

No olvides que después de un cambio de look, es importante cuidar muy bien de tu cabello teñido.